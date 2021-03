En medio de la investigación para esclarecer el crimen de Tomás Bravo, distintos vecinos de Caripilún, en la provincia de Arauco, apuntaron como sospechoso al denominado «Loco Memo», un «vecino» del sector.

Si bien, en primera instancia, se dijo que el sujeto declaró ante la Policía de Investigaciones, fue un familiar del acusado el que desmintió esta información. «Él dice que no tiene por qué ir a declarar, si no ha hecho nada. Eso fue lo último que habló conmigo, que él no va a ir a declarar porque no ha hecho nada», aseguró el hombre, desde el anonimato.

Según declaró a Contigo en La Mañana, «nada lo inculpa. Lo que habla la gente no más. Yo creo que es de mal intencionada lo que está haciendo la gente, porque ni yo sabía que él tenía causas pendientes. Si tuviera algo ya estaría detenido hace tiempo. Él no es una persona que va a hacer algo como eso. Yo lo descarto rotundamente».

Al respecto, el periodista del matinal de CHV, Francisco Sanfurgo, aseguró que desde Carabineros y PDI le indicaron que «hubo un compromiso por parte del sujeto para ir a declarar, pero no se presentó».

«Es una duda el paradero de este sujeto porque es alguien que conoce muy bien la zona, en ocasiones pasa extensas jornadas en el bosque, en sus redes sociales se burla de las policías. En algún minuto había hecho el compromiso de juntarse con la PDI, les dio un punto donde hacerlo, la PDI llegó y él nunca se presentó», reveló.

¿Quién es el «Loco Memo»?

Desde los primeros días de búsqueda de Tomás Bravo, una de las versiones que se repetía entre los vecinos de Caripilún, en la provincia de Arauco, era la presunta participación que tendría en los hechos un sujeto con antecedentes penales.

Se trata un hombre conocido como «Loco Memo», «vecino» de la zona, y que habría sacado una foto desde un sector cercano al lugar donde el niño fue visto con vida por última vez.

«No quiero dar mucha información de eso, la verdad. Quiero dejarlo ahí, porque quiero que la policía lo vea», aseguró la madre del niño, consultada sobre este sujeto. Eso sí, confirmó que «sacó una foto ese día y la publicó (en redes sociales). Una foto del paisaje, una media hora antes de la desaparición de mi hijo. Con una descripción y todo, pero no voy a hablar más de eso».

«Memo» tendría una veintena de causas por robo, agresiones, entre otros delitos. ¿El más grave? Un presunto abuso sexual contra un menor de 14 años.

/psg