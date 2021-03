Durante décadas, las películas de Hollywood han representado lo que sería si el mundo se enfrentara repentinamente a una invasión extraterrestre. La trama principal de algunas películas giraba invariablemente en torno a una sola pregunta: ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué pasaría si nuestro planeta se enfrentara repentinamente a esta gran amenaza, superando nuestras fronteras, ideologías, raza o credo? ¿Qué figura pública sería la más adecuada para liderar el mundo? Pues la respuesta es sencilla. Una reciente encuesta realizada a 2000 adultos británicos encontró que sería Arnold Schwarzenegger.

En la lista de 20 celebridades que se enfrentarían mejor a una invasión extraterrestre, Will Smith quedó en segundo lugar. Curiosamente, el expresidente Donald Trump apareció en la lista en el octavo lugar, superando al actual presidente Joe Biden (en último lugar) y a la vicepresidenta Kamala Harris (en el puesto 19). Otras celebridades incluyen a Sir David Attenborough, Bruce Willis, Tom Cruise, Harrison Ford, Sigourney Weaver o Gillian Anderson. Pero Schwarzenegger es una buena opción para lidiar con una invasión alienígena, teniendo en cuenta que no solo es un héroe de acción en la pantalla, sino que también fue gobernador de California. Esperemos que este momento nunca llegue, aunque un astrofísico ha advertido que los extraterrestres planean invadir nuestro planeta.

Extraterrestres caníbales

Jacco van Loon, astrofísico y director del Observatorio de la Tierra y el espacio de Keele en el campus de la Universidad de Keele, Inglaterra, ha advertido que una especie avanzada de extraterrestres podría ver fácilmente a los humanos como una amenaza y acabar con nosotros en consecuencia. En un artículo publicado en el portal de noticias The Conversation, el profesor van Loon explica que los primeros signos de vida en nuestro planeta aparecieron hace unos 3.500 millones de años, pero el Universo ha existido más de 10.000 millones de años más.

Si damos por buena la teoría de que la vida no es exclusiva de la Tierra, es extremadamente factible que algo haya venido antes que nosotros y sea mucho más avanzado, asumiendo que estos extraterrestres siguieron la misma trayectoria que la vida en la Tierra. Y a juzgar por el pasado de la humanidad, una especie más tecnológicamente avanzada a menudo no tiene en cuenta las civilizaciones que no están tan avanzadas en la escala de tiempo tecnológica, como cuando los europeos se encontraron con los nativos americanos y casi los mataron para conquistar el Nuevo Mundo.

El astrofísico explica el motivo por el cual los extraterrestres aún no se han puesto en contacto con la Tierra, podrían considerar a los terrícolas como una especie primitiva, y añade que una especie avanzada podría acabar con nosotros fácilmente.

“Los extraterrestres pueden estar interesados ​​en nuestro planeta”, explica van Loon. “La Tierra tiene las condiciones perfectas para la vida. Podrían necesitar otro hogar, si por alguna razón, como el cambio climático, una guerra nuclear o un enorme impacto de asteroide, tuvieran que abandonar su propio planeta. También es posible que no busquen amistad. Hay muchos ejemplos de nuestra historia de tiempos en los que los humanos viajaron a algún lugar de la Tierra y actuaron con crueldad, matando o esclavizando a las personas que vivían allí. Los extraterrestres que se instalan en la Tierra pueden querer que nos apartemos de su camino. Hay otra razón: los humanos son depredadores que comen otras formas de vida. Los extraterrestres también pueden encontrarnos nutritivos o sabrosos”.

Sin embargo, después de esta advertencia, el profesor van Loon también dijo que los extraterrestres podrían no estar interesados ​​en nosotros, pero eso no significa que no los encontremos en un futuro cercano. Por otro lado, puede ser que una vida como la nuestra sea realmente muy común. Con tantos mundos y civilizaciones para elegir, es posible que todavía no hayamos llamado su atención.

“Algunos extraterrestres pueden encontrarnos aburridos, difíciles de entender, demasiado primitivos para merecer su atención o potencialmente portadores de enfermedades”, continúa diciendo el astrofísico. “Las conversaciones a través de la inmensidad del espacio llevan muchos años y viajan mucho más todavía. Es posible que algunos extraterrestres simplemente no estén interesados ​​en la vida más allá de su propio mundo. Si ese es el caso, pronto podríamos detectar vida extraterrestre alrededor de estrellas cercanas por nosotros mismos”.

Como podemos comprobar, cada vez hay más científicos que están advirtiendo de la posibilidad de una invasión extraterrestre en cualquier momento. Y esperemos que este catastrófico escenario no ocurra en 2021, aunque hay que recordar que una desconocida profecía bíblica predijo este evento. Tal como publicamos, el Dr. F Kenton Beshore, quien fue el ex presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, hizo unas series de predicciones antes de su muerte en 2016. Afirmó que el comienzo del fin del mundo se desencadenará en 2021, y la segunda venida de Cristo sucederá en 2028, después de siete años del período de tribulación.

Además añadió que el aumento en el número de desastres naturales en todos los rincones del planeta también es una indicación de que los seres humanos están atravesando el fin de los tiempos. Y finalmente, el teólogo evangélico predijo una invasión extraterrestre para el 2021.

“Los extraterrestres son demoníacos, se utilizará una invasión de bandera falsa para traer al Nuevo Orden Mundial”, reveló el Dr. Beshore antes de su muerte. “Las abducciones serán una tapadera para el rapto. Este es el engaño de los últimos tiempos sobre el que Jesús nos advirtió”.

No queremos asustar a nadie, pero el mejor momento para comenzar una invasión extraterrestre es este, cuando los países están lidiando con una pandemia mundial que afecta directamente a su capacidad de defensa.

¿Crees que habrá una invasión extraterrestre en 2021?

/psg