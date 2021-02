El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, analizó el presente de la pandemia del coronavirus y recordó uno de sus dichos más polémicos, cuando señaló que el virus que causaba el COVID-19 podría volverse “buena persona”.

En una entrevista con La Tercera, el secretario de Estado abordó la estrategia del Gobierno y explicó por qué criticó que un sector del Ejecutivo intentara limitar la vacunación a los migrantes irregulares para frenar el “turismo médico”.

“El ministro Enrique Paris ha sido extraordinariamente claro, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también. Ellos dijeron ‘esta es la ley, esto es lo que está mandatado’. En el derecho público se debe hacer lo que está mandatado y no lo que a uno se le ocurre”, señaló.

Sobre la evolución del SARS-CoV-2, Mañalich expresó que “yo creo que el virus ya está buena persona… Los virus para sobrevivir tienen que hacerse más contagiosos y menos letales y eso es lo que va a pasar con este virus”.

“En el Reino Unido, con la nueva variante, aún no se sabe cómo varió la letalidad, porque a ellos les topó con una situación de saturación hospitalaria. La información oficial, hasta ahora de la OMS, es que esta cepa parece ser más contagiosa, pero menos letal”, añadió.

El ex ministro aseguró además que “yo creo que la Fase 1, que es el confinamiento absoluto, es algo que ya no sirve”.

“Es una medida de coerción y de pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir durando y tiene muchos efectos adversos”, indicó.

Mañalich planteó que “una persona no pueda salir a caminar en una plaza, con mascarilla, que un niño no pueda jugar, que la gente no pueda andar en bicicleta, eso es contraproducente. Es más, no tiene ningún beneficio sanitario. El confinamiento es algo de lo cual hay que alejarse rápidamente”.

No obstante, señaló que “soy partidario de mantener el toque de queda, evaluar en la tercera ola que viene ahora en otoño-invierno, en el entendido de que efectivamente el toque de queda sirve si hay control policial que evite reunirse masivamente”.

/psg