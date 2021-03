El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió la entrega de permisos de vacaciones durante el verano y negó que sea la causa principal del incremento de casos de COVID-19 de las últimas semanas, el que ha afectado a la Región Metropolitana y a varias ciudades turísticas.

Tras recibir la segunda dosis de la vacuna de Sinovac, el secretario de Estado fue consultado por los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien en una entrevista a radio Universo cuestionó la entrega de estas autorizaciones para viajar, señalando que fue “un error que estamos pagando”.

“El permiso no es la causa del aumento de los casos. Las causas del aumento de los casos fueron que, durante las vacaciones, y no justamente la gente más humilde, se organizaron fiestas, no se respetó el toque de queda, se aglomeraba la gente, no usaba mascarilla, tomaban alcohol, se liberaban”, expresó.

El secretario de Estado añadió que “el error, quizás, fue no haber tenido una comunicación de riesgo evidente para darle a la gente que tomó ese permiso la instrucción necesaria que mantenía en los lugares de origen en el lugar de vacaciones”.

Paris afirmó además que el permiso de vacaciones recibió el respaldo de los especialistas debido a sus beneficios en la salud mental de las personas. “A la gente que tiene menos dinero, que tuvo la posibilidad de salir dos o tres días, que vive en un departamento pequeño, hacinado, yo creo que le hizo muy bien salir”, aseveró.

Durante este viernes las autoridades confirmaron 5.983 casos nuevos de COVID-19, la cifra más grande desde el 19 de junio, cuando se sumaron 6.290 personas que dieron positivo al PCR.

