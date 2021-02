El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, insistió en la postura respecto al inicio de las clases presenciales que fijó el Ministerio de Educación para el próximo 1 de marzo. El magisterio sostiene que esto es imposible, pese a que este lunes se inició la vacunación a los profesionales de la educación.

Indicó que la inoculación que comenzaron a recibir desde esta jornada “se valora, porque es un avance”, pero para la fecha antes indicada, los docentes no alcanzarán a tener su segunda dosis, la que garantiza la inmunidad frente al COVID-19.

“Creemos que no hay ninguna posibilidad de volver en marzo, porque al 1 de este mes no tendremos las dos dosis por persona”, explicó Díaz e indicó que no solo hay que considerar la vacunación, sino que también “tenemos una situación de pandemia descontrolada y un sistema de transporte colapsado”.

Para el Colegio de Profesores, “recién en comunas en Fase 4 hacia arriba se puede hablar de un retorno” a clases.

“Este primer semestre se deberían dar poco a poco las condiciones dependiendo de las situaciones de cada comuna, por lo que consideramos al segundo semestre como una fecha posible”, aseveró.

El presidente del magisterio hizo un llamado al Gobierno a “considerar a las comunidades educativas” a la hora de tomar decisiones.

