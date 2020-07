Las razones para que un hombre pierda interés en una mujer, luego de haber entablado una relación e intercambiado afectos son muchas y diversas, tantas como relaciones rotas se van produciendo proporcionalmente día a día.

Y así como existen parejas que están hechas para estar juntas toda la vida, hay hombres que decididamente van perdiendo e interés y dejan de mirar con atractivo a su pareja.

La rutina y muchas veces la poca comunicación causan estragos, pero ese desencanto también se va construyendo con los “pequeños grandes” detalles.

Detalles que en plena conversación o intercambio de experiencias masculinas van aflorando hasta transformase en un listado acotado a 30 ejemplos que van extinguiendo día a día cualquier atisbo de pasión.

1. Que haga mensajes o llamadas de control.

2. Que desprecie a otras personas y mujeres.

3. Que siempre quiera tener la razón.

4. Que quiera controlar absolutamente todo.

5. Que no tenga tema de conversación.

6. Que cuente conversaciones de los demás.

7. Que convierta todo en un drama.

8. Que sea ultra sensible en ciertos aspectos.

9. Que haga escándalo por todo.

10. Que sea infiel.

11. Que publique toda su vida en las redes.

12. Que actúe como desesperada.

13. Que le guste llamar la atención.

14. Que tenga celos enfermizos.

15. Que sea muy distante.

16. Que digan a todo “no gracias”.

17. Que le guste menoscabar a su pareja.

18. Que ruegue por amor o por cariño.

19. Que llegue atrasadas a todos lados.

20. Que aparente cosas que no son.

21. Que sea insegura y tenga poca autoestima.

22. Que se preocupe mucho de su apariencia.

23. Que tenga una vida sexual muy apagada.

24. Que sea demasiado dependiente.

25. Que haga visitas sorpresas para descubrir algo.

26. Que tenga malos hábitos alimenticios.

27. Que se ponga histérica.

28. Que tenga una sonrisa poco atractiva.

29. Que siempre esté criticando.

30. Que sea compradora compulsiva.

/psg