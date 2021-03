Investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica del University College de Londres han logrado descifrar cómo funcionaba el mecanismo de Anticitera, un artefacto mecánico considerado como la primera computadora analógica de la historia, y que se utilizaba para predecir acontecimientos astronómicos, informó la institución educativa a través de un comunicado.

Desde que fue recuperado 1901 de un naufragio de la época romana frente a las costas griegas, distintas investigaciones han arrojado luz sobre la naturaleza del funcionamiento del dispositivo, de unos 2.000 años. Sin embargo, la forma en que este antiguo calculador astronómico predecía las posiciones del Sol, la Luna o los planetas, así como la ocurrencia de eclipses y otros fenómenos celestes, seguía siendo un misterio, ya que únicamente sobrevivió un tercio del mecanismo.

Experts recreate a mechanical Cosmos for the world’s first computer | UCL News – UCL – University College London https://t.co/h0xzFCWN2l

— Dr Theo Fotis (@tfotis73) March 12, 2021