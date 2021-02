Un niño de 11 años herido mortalmente el pasado sábado en su casa de Saint Paul (Minesota, EE.UU.) en un tiroteo que acabó también con la vida de su madre y su hermana sobrevivió hasta la llegada de la Policía y les indicó el nombre del autor de los disparos, informan medios locales.

Los efectivos llegaron al lugar tras responder a una llamada de emergencia y encontraron los cuerpos sin vida de D’Zondria Wallace, de 30 años, y de su hija de 14, La’Porsha, que recibieron dos y diez balazos, respectivamente.

Además, en la vivienda se encontraba Ja’Corbie, hijo menor de Wallace, quien agonizaba tras ser alcanzado por dos balas por la espalda. Al ser preguntado por los oficiales, el pequeño alcanzó a decirles que el autor del tiroteo fue un hombre llamado “Keith”, a quien describió como el novio de su madre. Tres horas más tarde, falleció en el hospital.

Con ayuda de este testimonio y de las cintas de seguridad de un vecino —que registraron cómo un hombre luciendo ropa oscura huía de la escena del crimen aproximadamente media hora antes del descubrimiento de los cadáveres—, los agentes identificaron al sospechoso como TeKeith Jones, de 26 años, quien fue arrestado un día después por un equipo de SWAT.

