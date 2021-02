El partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción definirá al tercer descendido del Campeonato Nacional en un duelo único en cancha neutral. Para eso la ANFP lo programó este miércoles a las 18:00 en el Fiscal de Talca, pese a que el alcalde se mostró en contra.

Juan Carlos Díaz, edil de la comuna, no escondió su malestar con que se juegue la promoción y aseguró que “como jefe comunal no tengo antecedes, eso ya me parece una muy mala señal”, según consignó el diario regional En línea Maule.

Tiene que prevalecer el sentido común y nosotros estamos en Fase 1, estamos en cuarentena y hay control de aforos para todas las actividades“, agregó Díaz, pese a que en otras comunas en la misma etapa han tenido fútbol profesional.

El alcalde insistió en su punto y aseguró que “las excepciones no corresponden”, por lo que pidió que el partido “debe realizarse en una comuna donde las condiciones sanitarias lo permitiesen hacer, eso es lo primero”.

Pero no se quedó ahí, ya que también manifestó su preocupación por los hinchas que puedan llegar para entregar su apoyo o generar algún desmán de darse un resultado que no deseen. “También este es un partido de alto riesgo y creemos que igual puede generar algún tipo de trastorno o problema en nuestra comuna“, cerró.

En las cercanías del hotel de concentración de la Universidad de Concepción se encontraron panfletos de hinchas de Colo Colo / Twitter

En tanto, radio Cooperativa reportó papeles con amenazas a los jugadores de Universidad de Concepción en las cercanías de su hotel de concentración. “Somos la Garra Blanca, de Talca no salen vivos“, dice uno de ellos.