El ex dirigente de Universidad de Chile Marcos Kaplún recordó cuando le ofreció a Diego Maradona fichar en el club “laico”, durante un viaje de Boca Juniors a Santiago a mediados de los ’90.

“Me parece que fue cuando vino el año 1995 con Boca Juniors, que la U celebraba el bicampeonato y que la U ganó 4-2”, comenzó relatando Al Aire Libre en Cooperativa.

“Yo me acerqué a él en el Hotel Carrera, estuvimos conversando y le dije que me encantaría que considerara, si se venía a Chile, me gustaría mucho que viniera a jugar a la U”, indicó el ex vicepresidente de la ANFP.

“Yo siempre quise dar golpes fuertes en la U en cuanto a jugadores a traer, y la verdad es que tenía un plan de financiamiento en el caso que viniera Maradona”, comentó.

“Lamentablemente, después no vino, aunque quedamos siempre con la línea abierta para cuando decidiera venir a Chile“, completó.

