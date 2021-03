La intensidad de la cola de sodio, emitida por Luna y que envuelve a la Tierra durante varios días cada mes, depende de los meteoritos que bombardean el satélite, indicó Jeffrey Baumgardner, de la Universidad de Boston, a The New York Times.

El fenómeno fue descubierto en la década de 1990: cámaras ultrasensibles lo pueden registrar como un resplandor anaranjado muy tenue —de hecho, 50 veces más débil que el que puede notar el ojo humano— en el cielo. Sin embargo, hasta hace poco no se podían explicar los cambios en la potencia del flujo.

📢 SCIENCE!

1. The Moon is leaking sodium into space (via eg. meteors)

2. The Sun’s radiation pressure & solar wind pushes it into a TAIL

3. Every month, Earth’s gravity focuses the tail into a MOON BEAM that is seen on our night side! https://t.co/lbjyQeTsue by @SquigglyVolcano pic.twitter.com/9pPdoZXy3w

— Dr. James O’Donoghue (@physicsJ) March 4, 2021