“Tenemos dos tremendos candidatos que son, yo creo, los mejores posicionados hoy día, que son Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, y me la voy a jugar para que algunos de ellos, con las reglas del juego transparentes, claras, y con igualdad de oportunidades, y no descartando ningún mecanismo para la definición, puedan ser el próximo presidente de la República”.

Esos son los lineamientos a los que se abre el nuevo presidente de la UDI, el diputado Javier Macaya, ante las próximas primarias presidenciales, según señaló este domingo en conversación con Mesa Central de Canal 13. Por ahora, dijo que “está por conversarse con ellos” si se haría una primaria de la UDI antes de la de Chile Vamos, “pero yo no descarto ningún mecanismo (…) yo no descarto y me podría inclinar por una gran primaria abierta, porque a pesar de que se dice que eso podría terminar favoreciendo a otros partidos porque la UDI vaya dividido, yo creo que es estar desconectados de lo que piensa Chile hoy día de su clase política”.

“Lo que piensa Chile de la clase política está más vinculado a las personas, a lo que han logrado tanto Joaquín como la Evelyn, y no descarto que en una primaria abierta, grande, podamos tener la definición de cualquiera de los dos”, enfatizó.

Además, dijo que es “un orgullo, un lujo para la UDI que en un año tan convulsionado como el que hemos vivido hoy día, tengamos a dos personas por sus propios méritos, posicionados con estas posibilidades para las próximas presidenciales”.

