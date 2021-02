Los legisladores demócratas que actuarán como fiscales en el juicio político contra Donald Trump convocaron el jueves al ex presidente a que preste testimonio bajo juramento en el proceso que lo acusa de incitar el violento asalto al Capitolio el 6 de enero.

“A la luz de su impugnación de las acusaciones de hechos, le escribo para invitarle a prestar testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el juicio de destitución del Senado, en relación con su conducta el 6 de enero de 2021”, escribió en una carta a Trump y sus abogados el legislador demócrata Jamie Raskin, que encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos ante el Senado.

Se espera que el juicio de destitución contra Trump, el primer presidente de Estados Unidos que se enfrenta a un juicio de este tipo en dos ocasiones, comience la próxima semana.

Trump, que ha argumentado sin fundamento que perdió las elecciones presidenciales debido a un fraude electoral sin precedentes, instó a sus partidarios a luchar por su gobierno en un mitín antes del asalto al Capitolio en el que murieron cinco personas, entre ellas un agente de la Policía del Capitolio.

A continuación, la carta completa y traducida:

Estimado Presidente Trump,

Como sabe, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un artículo de impeachment contra usted por incitación a la insurrección. El juicio del Senado por este artículo de impeachment comenzará el martes 9 de febrero de 2021.

Hace dos días, usted presentó una respuesta en la que negaba muchas de las alegaciones de hechos expuestas en el artículo del juicio político. De este modo, usted ha intentado poner en tela de juicio hechos críticos a pesar de las claras y abrumadoras pruebas de su delito constitucional. A la luz de su impugnación de estas alegaciones de hechos, le escribo para invitarle a prestar testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el juicio político del Senado, en relación con su conducta el 6 de enero de 2021. Proponemos que preste su testimonio (por supuesto, incluyendo el contrainterrogatorio) a partir del lunes 8 de febrero de 2021 y a más tardar el jueves 11 de febrero de 2021. Estaríamos encantados de concertar dicho testimonio en un lugar y hora mutuamente convenientes.

Los presidentes Gerald Ford y Bill Clinton prestaron testimonio mientras estaban en el cargo -y el Tribunal Supremo sostuvo el año pasado que usted no era inmune a los procesos judiciales mientras ejercía como presidente-, por lo que no hay duda de que puede testificar en estos procedimientos. De hecho, mientras que un Presidente en ejercicio podría plantear preocupaciones sobre la distracción de sus deberes oficiales, esa preocupación es obviamente inaplicable aquí. Por lo tanto, anticipamos su disponibilidad para testificar.

Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar apoya una fuerte inferencia adversa en relación con sus acciones (y la inacción) el 6 de enero de 2021.

Le ruego que responda a esta carta a más tardar el viernes 5 de febrero de 2021 a las 17:00 horas. Espero su respuesta y su testimonio.

Muy atentamente,

Jamie Raskin

Director del proceso de destitución.

La Cámara de Representantes votó el mes pasado a favor del impeachment contra Trump por incitar a sus seguidores a tomar el edificio del Congreso el 6 de enero. En un escrito previo al juicio, miembros de la Cámara baja presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que los ciudadanos deben ser protegidos “de un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia”.

Los denominados “gerentes del juicio político”, un grupo de nueve demócratas, argumentaron en el documento de 77 páginas que el ex mandatario incitó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. Trump “es singularmente responsable de la violencia y la destrucción” durante los disturbios que amenazaron la vida de los legisladores y del vicepresidente Mike Pence, indicó el texto.

“Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería”, apuntó el escrito. “Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar”, concluyó. La votación en la Cámara de Representantes tuvo lugar el 13 de enero y fue aprobada con 217 votos a favor (entre ellos 9 republicanos) y 192 en contra.

/psg