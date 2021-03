Todo habría empezado cuando un conductor de monotaxi local se irritó ante la insistencia de las preguntas de un chileno, quien no entendía el acepto inglés que usaba el turista. Eso habría derivado en paliza que dejó al compatriota con diversas heridas en la cabeza.

La golpiza ocurrió cerca de las 2 de la mañana (locales) del jueves 25 de febrero, cuando el chileno, identificado como Salvatore Andrés Castro Medina, de 24 años, se acercó a una pareja de mototaxis para averiguar cuánto le costaría que lo llevaran hasta su alojamiento, ubicado en la zona de Soi Buakhao.

Pero la situación escaló rápido hasta la violencia. Según captó una cámara de seguridad, uno de los conductores, Amorn ‘Jeab’ Boonmee, se enfadó ante la insistencia del chileno y, sin entender qué le preguntaba, lo derribó con una patada en la cabeza.

Pero el momento no terminó ahí, porque, en vista de que Castro no se movió del lugar, Boonmee siguió con los golpes. Le rompió la nariz y provocó hematomas en el rostro. Sólo cuando una tercera persona se acercó a intermediar, el conductor dejó de agredir al chileno, quien se marchó tambaleando hasta una estación policial, donde denunció la agresión.

La policía de la turística ciudad de Pattaya, en Tailandia, detuvo al sujeto, quien después le pidió perdón.

Visitas en el hospital

“Le pido disculpas», confesó el taxista al periódico local Thai Examiner. «Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”.

Boonmee tambén aseguró que Castro se encontraba “bebido” cuando solicitó sus servicios, recoge el matutino Pattaya Mail.

/gap