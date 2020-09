El caso de la familia Calderón Argandoña sigue dando que hablar en los medios de comunicación y redes sociales. De hecho, ahora se filtró un video de una conversación entre Kel Calderón y su madre.

El registro pertenece al recordado reality de TVN «Las Argandoña», donde se puede ver a ambas mujeres conversando sobre «Nano» y sus responsabilidades escolares, las cuales no cumplía.

«Si la tuición la tiene tu padre, no puedo hacer nada», se escucha decir a Raquel. Tras cartón, Kel respondió de inmediato. «Pero cachai que divagai. Te estoy diciendo un punto. Le leías los libros en voz alta, me decías ‘ay, ayúdalo a hacer las tareas’ y yo te decía ‘mamá, el pelao no es tonto, es flojo’».

Al finalizar la conversación con su madre, Kel se retira del lugar sin antes despedirse de su nana, a quien le dice: «Ahora están todos pagando los platos rotos. Andan todos ‘Ay, Hernacito. No sabemos por qué es así’. Hace seis años les vengo diciendo».

Kel Calderón advierte a Raquel

Hace 10 años kel se lo dijo a Raquel Argandoña. pic.twitter.com/iyvJpHvXpx — RoyFucker (@Bennett76Ethan) September 8, 2020

