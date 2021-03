El pasado viernes el Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de Aysén cursó un sumario sanitario en contra del candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones.

Esto, por “incumplimiento de medidas sanitarias”, como explicó José Barria, el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi. “Por lo anterior, se dará curso a los respectivos sumarios sanitarios a cada una de las personas involucradas en esta actividad”, agregó.

Briones junto a parte de su equipo estaba de gira por Aysén y asistió a un restaurante a almorzar. Ahí se difundieron imágenes en redes sociales donde se ve que no estaban respetando las medidas sanitarias de distanciamiento social entre los participantes.

El ex ministro de Hacienda dice que asume su error, ofrece disculpas y acepta las posibles sanciones que esto pudiera acarrerar.

“Parto por hacer las disculpas del caso y asumir las responsabilidades y sanciones si las hubieran como corresponde a cualquier ciudadano. Estábamos en segundo día en Aysén, ad portas de irnos al aeropuerto, bajando de una reunión con empresarios turísticos y este era el último punto, un almuerzo rápido de 30 minutos, donde la falta acá, es que si bien estábamos en un espacio abierto, una terraza, como exige la ley, no respetamos el distanciamiento de las mesas que se exige, que son 2 metros. Esa es la falta”, relata una de las cartas presidenciales de Chile Vamos.

Briones dice que “la ley es clara en decir que son 4 personas por mesa y distanciadas a 2 metros. Ni siquiera éramos 4 por mesa, éramos 2, las juntamos y no estaban separadas a 2 metros”.

Eso sí, apunta que “acá hay faltas y faltas. Hay algunos que van a fase 1 sin permiso, eso es una falta grave, y acá, con todas las de la ley, en una terraza. Hay una falta evidente, es responsabilidad mía y del equipo no haber advertido eso y lo asumimos, hacemos las excusas del caso y asumimos la responsabilidad de las sanciones que puedan haber”.

Por el momento Briones no ha sido notificado del sumario ni de una posible sanción. Y ayer sábado tomó contacto con la dueña del restaurante “Rincón Patagón” para “darle tranquilidad y que si hay multa yo me haría cargo de cubrirla, de forma personal. Es lo que más me preocupaba a mí, el sector gastronómico lo ha pasado mal”.

