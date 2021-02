Desde el inicio de la pandemia, China ha estado en el punto de mira de todos. Son muchas las voces que se han alzado asegurando que la COVID-19 se escapó de un laboratorio y que todo forma parte de una oscura agenda para conquistar el mundo. Independientemente de las últimas informaciones, que cambian día a día, lo cierto es que el gigante asiático se ha convertido en un protagonista inesperado a nivel económico y tecnológico.

A finales del pasado, un equipo multiinstitucional de investigadores chinos afirmó haber tomado la delantera en una carrera hacia la “supremacía cuántica”, según un artículo publicado en la revista científica Science. Jiuzhang, un ordenador construido y probado por los investigadores chinos, es capaz de realizar cálculos que no se pueden lograr con los sistemas de computación clásicos. Según la investigación publicada en Science, Jiuzhang logró realizar una tarea matemáticamente imposible en solo unos minutos, una hazaña que requeriría cerca de 2.300 millones de años de trabajo para cualquiera de las mejores supercomputadoras de la actualidad. En el artículo de Science, el equipo chino dijo que su dispositivo es un ordenador cuántico basado en fotones, diseñado específicamente para poder realizar un solo tipo de cálculo. ¿Y qué lograría China con este avance? la respuesta es sencilla, el poder absoluto a nivel tecnológico. Pero parece ser que con todos estos avances, el verdadero objetivo de China es alzarse como la más poderosa potencia mundial, y estaría dispuesta a todo, incluos construir una máquina del tiempo.

La máquina del tiempo china

A principios de este mes, comenzaron a difundir en Internet misterioso documentos que parecían sugerir que el Instituto de Física de Altas Energías (IHEP) de la Academia China de las Ciencias se ha asociado con la empresa privada Desarrollo Tecnológico Ruitai para desarrollar el llamado “Dispositivo Experimental de Generación de Túnel Espacio-Tiempo”.

El periodista chino Yu Hanqi, que consiguió una presentación de PowerPoint filtrada que contiene información sobre el proyecto, explicó al portal de noticias 6Park News que el dispositivo puede distorsionar el tiempo y el espacio, controlar la tasa de flujo del tiempo, romper la barrera del tiempo y el espacio, y puede ser ampliamente utilizado para viajes en el tiempo, viajes interestelares, prolongar la vida, etc.

Al parecer, el proyecto quiere seleccionar una ubicación en China y ceder un área de aproximadamente 64.000 metros cuadrados para construir una instalación para experimentos científicos. Se espera que el dispositivo pueda transportar con éxito el experimento espacio-tiempo entre 7 y 12 meses después de conseguir la financiación.

El PowerPoint también afirma, según 6Park, que el equipo que dirige el proyecto ha llegado a un acuerdo de cooperación preliminar con un equipo de investigación y desarrollo compuesto por reconocidos expertos y académicos del Instituto de Física de Altas Energías (IHEP) de la Academia China de las Ciencias, y que el premio Nobel Gao Kun “reconoció y elogió” el dispositivo, además de otros científicos reconocidos.

La polémica ha comenzado

En un principio puedes pensar que se trata de una información sacada de contexto o de una fake news, a no ser porque el laboratorio de física de partículas más grande de China, financiado por el régimen chino, se ha pronunciado sobre el enigmático documento que afirma estar cooperando con una empresa privada en la construcción de una máquina del tiempo. El Instituto de Física de Altas Energías emitió una declaración negando la colaboración con la empresa de Desarrollo Tecnológico Ruitai, y la asociación expuesta en el PowerPoint es propaganda falsa.

“No es cierto que nuestro instituto y la ‘Tecnología Shanxi Ruitai’ mencionada en el artículo Development Technology Co., Ltd. y su personal no hayan tenido ningún contacto o cooperación, y nuestra firma no asumirá ninguna responsabilidad legal por las pérdidas causadas por su propaganda”, dijo el Instituto de Física de Altas Energías en el comunicado.

Por su parte, la empresa Ruitai también negó su participación. Según la versión oficial ofrecida por el periódico estatal chino Chongqing Morning News, la plataforma de información financiera Tourongjie creó por error la presentación en PowerPoint y Ruitai ha terminado su cooperación con dicha plataforma, citando al presidente Guo Weiwei.

Hasta el momento no se sabe lo que es cierto y lo que es mentira. En un principio todo parecía indicar que se trataba de un documento falso, pero llama la atención el hecho de que Instituto de Física de Altas Energías haya negado su participación tan enérgicamente. Por no mencionar que la empresa Ruitai se fundó a finales de diciembre y no figura en la plataforma de información corporativa Tianyancha. Otro detalle a tener en cuenta es que el informe incluye el nombre de Gao Kun, un Premio Nobel de Física, cuando en realidad no existe, o por lo menos eso es lo que quiere creamos el régimen chino. También hay que decir que el PowerPoint es bastante convincente, y no solo aporta todo tipo de detalles técnicos, también adjunta imágenes.

Aunque fuentes oficiales haya desacreditado el sorprendente documento, muchos detalles nos hacen pensar que China está intentando construir su propia máquina del tiempo y así hacerse con el control mundial por todos los medios.

¿Qué opinas sobre el PowerPoint filtrado? ¿Demuestra que China está construyendo una máquina del tiempo?

