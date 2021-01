Hace un tiempo se reveló que Julio César Rodríguez encontró nuevamente el amor. Esta vez en una guapa cosmetóloga llamada Natu Paulina, con quien ha mantenido su romance bajo perfil. Sin embargo, recientemente ambos estuvieron en la palestra luego de que la mujer compartiera un misterioso mensaje en sus redes sociales.

A pesar de que la joven eliminó lo que publicó, este fue rescatado por el periodista Luis Sandoval, quien lo leyó durante una nueva emisión del programa «Me Late» de TV+, conducido por Daniel Fuenzalida.

«Mi papá me dijo: Hija, el que te quiere hace lo que sea, mueve cielo y tierra sólo para estar contigo. No te ve a escondidas, no teme a lo que vean por alguien, le da miedo perderte. ¡Valórate! Eres hermosa, una mujer como tú no se merece cualquier tipo», habría escrito la joven, según el panelista.

Razón por la cual, desde el espacio se contactaron con Julio César, quien en primer instancia respondió: «De qué me estás hablando!». Para después explicar las palabras de su pareja y según Sandoval el animador le dijo que «esta historia la habría subido por la hermana que se había separado y después la bajó la historia porque dijo que se estaba malinterpretando».

«Me dice Julio que están súper bien, súper estables, pero siguen en pareja», finalizó el periodista, por lo que no habría quiebre en la relación.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram donde tiene más de 100 mil seguidores, Natu Paulina encanta con sensuales registros, alcanzando gran popularidad este último tiempo.

