Luego de que la Sala de la Cámara declarara admisible el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, ratificó que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta medida.

“Respecto al tercer retiro, lo hemos dicho, se trata de una mala política pública, se trata de una política pública que lo único que hace es que cualquier reforma a las pensiones no logre el objetivo que es mejorar y las pensiones de los chilenos, los adultos mayores y mujeres”, sostuvo.

En ese contexto, el titular de la Segpres indicó que “además nos parece que se trata de una política inconstitucional, así ya ha sido zanjado en una situación extremadamente similar por parte de quienes les corresponde determinar esta materias que es el Tribunal Constitucional. En esa línea y a su pregunta, por supuesto que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en su oportunidad”.

Asimismo, el ministro llamó a los legisladores a “enfocarse” en las políticas públicas que sabemos van a llegar a las familias”. “La inmensa mayoría de los parlamentarios sabe que una política como ésta, tiene altas posibilidades de ser impugnada por el TC, si así es entonces, ¿por qué la impulsamos?, ¿se trata de hacer un punto político en año de elecciones?, de lo que se trata es de ayer a las familias”, expresó.

A su juicio, “todos saben que se trata de una política regresiva y que en el fondo se trata de una especie de beneficio tributario que no está enfocado en aquellas familias más vulnerables, que o no tenían fondos de pensiones que retirar o que han retirado el total de sus fondos de pensiones”.

Reforma de pensiones

Respecto a la reforma de pensiones y tras los cambios anunciados ayer por el Presidente Sebastián Piñera, Ossa comentó que “cuando digo que hemos estado más de un año (con el proyecto), no estoy haciendo necesariamente un reproche. Lo que digo es que tanto el Ejecutivo como parlamentarios de oposición han querido avanzar en lograr un acuerdo”.

“En ese sentido, yo creo que no tenemos que imputarnos mala fe, pero hay veces en que las cosmovisiones intentan juntarse y no siempre lo logran, con esto que estoy diciendo que vamos a perseverar en la posibilidad de que se logre un acuerdo, no necesariamente significa esto que se alcance hoy, mañana, pero siempre habrá instancias para seguir avanzando”, explicó.

Y agregó que “el Ejecutivo también sabe que tiene una obligación que es sacar adelante esta reforma de pensiones, lo que supone que en algún momento la misma sea puesta en votación, pero no como una imposición, sino eventualmente como una manifestación que pese a los esfuerzos recíprocos, las circunstancias, las cosmovisiones no permitieron que se llegara a un acuerdo”.

