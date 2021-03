El ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que el balance tras el primer día de clases “es muy positivo” y le bajó el perfil a la detección de casos positivos de covid-19 en dos establecimientos de la Región Metropolitana.

“Lo que ocurrió en esos dos colegios es, precisamente, la aplicación de los protocolos. Lo que habría sido muy negativo es que hubiese existido un caso y que no se hubiese detectado o no se hubiesen aplicado medidas posteriores. Lo que estamos viendo acá es cómo se hace un control estricto, se les da seguimiento y se toman medidas”, señaló el ministro, en entrevista con T13 Radio.

Explicó que las medidas se adoptan de manera coordinada entre cada establecimiento y la seremi de Salud respectiva. “En este caso se volvió a la educación a distancia en el colegio; en otros casos lo que corresponde es que se aísle un grupo simplemente y se sigue con los demás. Eso se va determinando de manera muy local con la autoridad sanitaria respectiva”, indicó.

“Pero no hay que quedarse con la sensación de que eso es una mala noticia; lo que ocurre es que se aplican los protocolos y, por lo tanto, el mecanismo funciona”, subrayó el ministro.

De hecho, recordó que el año pasado, de los colegios que abrieron, el 85% no tuvo ningún caso; en un 14% hubo un caso, y “se aplicaron estos mismos protocolos y eso evitó que se generaran brotes”; y solo en un 1% hubo más de un caso “y ni siquiera fueron simultáneos”.

“Vamos a ir viendo que esto va a ir ocurriendo, pero lo importante es que se aplican los protocolos y las medidas de seguridad se mantienen”, afirmó la autoridad.

Al Colegio de Profesores “no le corresponde achacar responsabilidades”

El ministro también se refirió a los dichos del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien ayer señaló que “en caso de cualquier contagio, en caso de cualquier muerte, de cualquier persona de cualquier comunidad educativa de Chile afectada con algún contagio, la responsabilidad completa y total recae en el ministro de Educación y en el Gobierno de Sebastián Piñera”.

“De partida, a él no le corresponde estar achacando responsabilidades de ningún tipo. A todos nos corresponde hacer la pega (…) Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados teniendo la información que tenemos, la evidencia que tenemos, siguiendo las recomendaciones de expertos que nos han señalado que esto es el camino correcto”, afirmó Figueroa.

La autoridad sostuvo que “hay tres elementos que son clave, donde el Colegio de Profesores está 100% de acuerdo”: que las clases presenciales son irremplazables, que el retorno debe ser con las medidas de seguridad y que se requiere una amplia participación de las comunidades a nivel local. “Todo eso está ocurriendo”, aseguró.

“Por lo tanto, más allá de marcar diferencias –a veces hay como ciertas necesidades de marcar diferencia–, a mí me gusta marcar los elementos que nos unen; creo que eso es lo que nos permite avanzar. Yo no me voy a quedar pegado haciendo vocerías sobre las diferencias”, concluyó.

