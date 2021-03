Diversas reacciones entre parlamentarios y líderes de La Araucanía provocaron los dichos del delegado presidencial de la macrozona sur, Cristián Barra, quien analizó el rol de las Fuerzas Armadas por los hechos de violencia en La Araucanía.

“Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”. Agregó que les “falta voluntad” y “no les pedimos que ellos hagan primera línea, eso lo hacen los Carabineros, pero ¡por Dios! que me gustaría que proporcionara más capacitación a Carabineros”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Reacciones del oficialismo

El diputado Jorge Rathgeb (RN), calificó como “delicadas y preocupantes” las aseveraciones del delegado, “y yo creo que hay que averiguar bien cuáles son los hechos y circunstancias en las que él relata esta situación, porque yo creo que La Araucanía es una zona productora esencialmente de alimentos y debe tener un trato especial para resguardar la seguridad alimentaria de nuestro país”.

El diputado RN, Miguel Mellado, planteó que “creo que el camino no es intentar colocar en jaque a las Fuerzas Armadas, si no más bien darles las atribuciones que necesitan para actuar”.

“Es absurdo pedirle a las Fuerzas Armadas actuar, sin darles las atribuciones. Hoy, en un estado de excepción constitucional de catástrofe, no pueden actuar con las mismas facultades que tendrían bajo un estado de sitio y eso, se lo hemos pedido personalmente al presidente Piñera y él se ha negado. Entonces estamos haciendo una crítica un tanto injusta, porque es el gobierno el que debe tomar la decisión, ponerse los pantalones y colocar estado de sitio como lo han pedido las víctimas”, señaló el legislador.

“Dónde está la suma urgencia o la discusión inmediata de los proyectos de usurpaciones que están en la Cámara de Diputados desde el año pasado. Ahora en el Senado, también se está tramitando un proyecto para abordar esta materia. Pedí colocar urgencia personalmente al ministro del interior en su visita a Temuco, pero veo que le entró por un oído y le salió por el otro”, dijo Mellado.

Desde Evópoli, el diputado Sebastián Álvarez, planteó que el problema es más “profundo y de fondo”, que más allá de que “las Fuerzas Armadas quieran colaborar o no, el problema es que existe un sistema completo que está reticente y que no funciona”.

“Vemos muchas veces que, por ejemplo, la oficina de víctimas no funcionan, no las llaman, los fiscales toman contacto con las víctimas tres o cuatro días después, no se hacen las diligencias necesarias, vemos que Carabineros no tiene recursos por ejemplo, para movilizarse en la zona de conflicto, no hay un sistema de inteligencia operando de fondo, los jueces no pueden llegar al término de los procesos porque la fiscalía no tienen las pruebas suficientes”, complementó.

Además, recordó que “la principal función, cuando pedimos que hubiese un delegado presidencial, es que esa persona fuera el encargado de crear un sistema, una planificación que funcione. De manera que las FF.AA., los Carabineros, los tribunales de justicia y la fiscalía trabajen de forma coordinada y conjunta para poder avanzar en este tema”.

Críticas desde la oposición

“Este Gobierno va a pasar a la historia como aquel en que los militares tenían que corregir en lo civil. Pasó ya, en el estallido, cuando el Presidente Piñera declaró que estábamos en guerra, y pasa ahora en La Araucanía, donde Cristián Barra aún no entiende que el estado de catástrofe es por una pandemia, y no por el conflicto en la región”, sostuvo la diputada Andrea Parra, del PPD.

Por su parte, el senador Jaime Quintana, de esa misma tienda, sostuvo que “a algunos personeros de Gobierno les cuesta entender la diferencia entre orden público y seguridad nacional. La especialidad de las fuerzas armadas es garantizar el segundo ámbito. Creo que esas declaraciones no aportan en nada a un proceso de paz”.

Multigremial Araucanía

Desde la Multigremial de La Araucanía, el presidente Patricio Santibañez, planteó que “ante la acción de grupos paramilitares fuertemente armados, se requiere la participación de las Fuerzas Armadas, tal como lo requirió el Director General de Carabineros, no hacerlo es exponer la vida del personal de Carabineros. Las FF.AA. deben obediencia al poder Civil, es deseable el mayor respaldo político y ciudadano para su intervención”.

En tanto, el director ejecutivo de la multigremial, Juan Pablo Lepín, dijo que “la opinión de Barra solo demuestra el abandono que tienen las víctimas de violencia rural y es una señal positiva hacia los terroristas que ven la desorganización y falta de voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley”.

“Si quien es la persona de mayor confianza del Presidente de La República al ser nombrado coordinador de seguridad para la macro zona sur acusa falta de voluntad de las FF.AA. da cuenta que no hay un control civil efectivo o no hay una orden clara desde el mismo presidente a las FF.AA.”, agregó.

Además, dijo que “las instituciones deben funcionar por qué es su deber legal, no se trata de voluntad, lamentablemente no todos lo entienden así. Las FF.AA. debieran entender que apoyar el combate contra el terrorismo de la forma que sea, es hoy en día una contribución a la patria y a los miles de chilenos que queremos ver a los delincuentes en la cárcel”.

