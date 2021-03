WhatsApp no para. La aplicación de mensajería propiedad de Facebook, que anunció hace poco más de una semana la llegada de las videollamadas y las llamadas de voz a la versión para ordenador, está trabajando en un buen puñado de funcionalidades que estarán disponibles para los usuarios, previsiblemente, a lo largo del presente año. Todas se encuentran en fase beta, lo que implica que, en estos momentos, están siendo testadas antes de que lleguen de forma generalizada. Como ha ido compartiendo el medio especializado , WABetaInfo, hay herramientas de todo tipo.

Algunas están más enfocadas en la seguridad, mientras que otras únicamente tienen por objetivo hacerle la vida más fácil a un usuario que, en estos momentos, no está del todo conforme con la ‘app’ de mensajería. Especialmente después de la reciente decisión de comenzar a compartir datos del usuario con Facebook con fines comerciales a partir del 15 mayo. Una condición que n tendrá efecto en Europa, pero que no ha conseguido evitar que muchos internautas hayan comenzado a mirar con interés plataformas alternativas como Signal y Telegram.

Fotografías que se autodestruyen

La aplicación permite desde hace unos meses el envío de mensajes que desaparecen al cabo de 7 días. Ahora quiere darle una vulta de tuerca a la funcionalidad permitiendo compartir fotografías que desaparecen después de que el receptor las abre. La función, que por el momento se prueba en versiones futuras de la ‘app’ de WhatsApp para Android e iOS, presenta un funcionamiento similar al de los mensajes directos de Instagram Direct, donde la característica ya está presente.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android. • Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp. • WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

La opción de autodestrucción puede seleccionarse en el proceso de enviar una imagen. La aplicación ha añadido un icono situado en la parte inferior izquierda de la barra de texto. Al pulsarlo, avisa al usuario de que «este archivo desaparecerá» cuando abandone el chat. Las personas que reciben una imagen con la autodestrucción programada, se encuentran en la pantalla con una miniatura y, antes de abrirla, también se les muestra el mensaje de advertencia sobre su eliminación.

Desaparición en 24 horas

Recientemente hemos sabido que WhatsApp está trabajando para implementar la posibilidad de programar la desaparición de mensajes 24 horas después de haberlos enviado, con lo que se reducirá drásticamente el límite de 7 días actual. Según ha compartido el portal especializado WABetaInfo por Twitter, la funcionalidad se encuentra en fase beta y ya se está testando, aunque, por el momento, no está disponible para todos los usuarios.

Tampoco se han compartido imágenes de pantalla para conocer la ruta que tendremos que emplear para programar la desaparición de los mensajes al cabo de un día. En el caso de los mensajes que se autodestruyen que ya conocemos, el usuario tan solo tiene que abrir una conversación, pinchar sobre el nombre del contacto y seleccionar la opción «Mensajes temporales» para activarla. Los chats que se envíen a partir de ese momento desapareceran al cabo de siete días.

Cifrado en la nube

La aplicación de mensajería propiedad de Facebook también está trabajando para que, en el futuro próximo, las copias de seguridad de los chats que el usuario guarda en la nube cuenten con una nueva función de protección y cifrado mediante contraseña. También ha compartido unas imágenes en las que se muestra cómo se podrá utilizar cuando esté disponible para dispositivos iOS y Android.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it’s not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021