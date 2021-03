En su cuenta de Instagram, Emily Ratajkowski ha documentado puntualmente la evolución de su embarazo. Sola o junto a su marido, la actriz de 29 años no ha dudado en mostrar el momento más importante de su vida ante sus más de 27 millones de seguidores.

Era en el mes de octubre pasado año cuando la famosa modelo británica- estadounidense anunciaba el embarazado de su primer hijo junto a Sebastian Bear-McClard, actor y productor con el que se casó por sorpresa en una discreta boda en 2018.

En una entrevista para la revista Vogue, Ratajkowski dijo que no quiere conocer el sexo de su bebé hasta su nacimiento: “Cuando mi marido y yo contamos a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme las felicitaciones es si sé qué quiero tener. A nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber”.

Ahora, en otro capítulo gráfico de su embarazo, la top model ha publicado nuevas instantáneas que podrían ser las últimas antes de dar a luz dentro de unas pocas semanas.

Recientemente, la modelo habló con sinceridad sobre la maternidad.

“Nunca entendí realmente cómo sería formar una familia. Es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada‘, afirmó. “No sé cómo será la maternidad, por supuesto, porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas tan diferentes”, añadió. “Entonces, lo mejor que se puede hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez y luego ver a dónde me lleva este viaje”.

Emily nunca ha tenido miedo de mostrar su cuerpo y también compartió una fotografía desnuda en las redes sociales cuando solo tenía 20 semanas de embarazo.

Ratajkowski también dio a conocer que fue agredida sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión de fotos en la casa del artista en la región conocida como Catskills, en el estado de Nueva York, en 2012. Años más tarde, las fotografías que tomó Leder se publicaron en un libro, aunque Ratajkowski afirma que ni el fotógrafo ni Imperial Publishing tenían derecho a usarlas. Finalmente la modelo desistió de presentar una demanda ante un consejo de su abogado por los altos costos que representarían.

Dicha denuncia la hizo a través de un ensayo en primera persona para la sección “The Cut”, de New York Magazine, que tituló “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”.

En el extenso texto, también abordó los problemas legales que ha enfrentado por el manejo de sus derechos imagen y de las fotografías que le toman en público.

La actriz de “Gone Girl” también ha estado promocionando su próximo libro, “My Body”, en sus redes. Su primer trabajo como autora es una serie de ensayos sobre la positividad corporal y, según su descripción, “la mercantilización de las mujeres en nuestra cultura”.

Emily O’Hara Ratajkowski, nacida el 7 de junio de 1991 en Londres, de nacionalidad estadounidense y estudiante de la Universidad de California, inició su carrera como actriz debutando en la sitcom juvenil “iCarly”. Es en el 2005 cuando debuta en el cine con “A Year and a Day’”, consiguiendo un papel relevante en ‘Gone Girl’ en el 2014 de la mano de David Fincher, junto a Ben Affleck y Rosamund Pike. Pero es su participación en el videoclip “Blurred Lines”, del músico Robin Thicke, la que le supuso el reconocimiento a nivel mundial.

Elegida Mujer del año 2013 por la revista Esquire y la Mujer más sexy del mundo 2014 por GQ’ en este tiempo Ratajkowski ha participado en filmes como “Entourage”, “Cruise” y “In Darknnes”, entre otros, además de protagonizar portadas de revista y desfiles de moda.

/psg