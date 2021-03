“Nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

De esta forma el biministro de Interior y de Defensa, Baldo Prokurica, salió al paso de los dichos del delegado presidencial en la macronza sur, Cristián Barra, quien deslizó críticas a la labor de las FF.AA. en La Araucanía.

Recordar que Barra este domingo, en entrevista en El Mercurio, sostuvo que las FF.AA. “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”. Agregó que les “falta voluntad” y “no les pedimos que ellos hagan primera línea, eso lo hacen los Carabineros, pero ¡por Dios! que me gustaría que proporcionara más capacitación a Carabineros”.

En una declaración pública, Prokurica destacó que “me gustaría destacar el compromiso y voluntad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad durante del Estado de Excepción decretado por la pandemia del coronavirus”.

Agregó que “en este mismo sentido, es que hace tres semanas el Presidente Sebastián Piñera, le pidió al ministro del Interior y a los altos mandos de las policías viajar a la Macro Zona Sur, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las policías y los jefes de la Defensa Nacional de las regiones respectivas”.

Asimismo, apuntó que “esto se concretó en diversas medidas de apoyo de las FF.AA. a las policías, entre los que se cuentan patrullajes mixtos, transferencias de vehículos blindados, tecnología y logística, las que han dado buenos resultados”.

