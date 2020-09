Hay algo que te obsesiona mucho cuando vas a tener relaciones sexuales: la duración. ¿Es mucho o poco tiempo lo que tardas en eyacular? ¿Los preliminares fueron suficientes o fuimos demasiado rápido hacia la penetración? ¿Ha sido satisfactoria para él o ella o se ha quedado a medias?

Lo cierto es que la pornografía ha hecho mucho daño en este tema. Seguro que te has creado ideas bastante equivocadas y crees que deberías estar un par de horas en el acto sexual, lo cual te llevará a sentirte bastante frustrado al comprobar que poco tiene que ver con la realidad.

Según un estudio publicado en ‘Journal of Sexual Medicine’, las relaciones sexuales duran una media de 5,4 minutos y según un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania, para que sea satisfactoria y perfecta debe tener un tiempo estimado de 7 a 13. Establecieron el rango de ‘demasiado tiempo’ a partir de los 30 minutos, por lo que los expertos subrayaron que cualquier sesión que durase más excedía los límites. ¿Y los españoles cuánto duramos? En nuestro país empleamos 15,2 a practicar sexo, jugueteos incluidos, según una encuesta realizada por Durex.

¿Cantidad o calidad?

El Confidencial se ha puesto en contacto con varias mujeres para saber qué opinan ellas y cuánto debe durar una relación sexual para que sea perfecta. “Supongo que eso depende de cada persona, pero en mi opinión, cuanto más dure, mejor. Tampoco es que estemos dos horas ahí dale que te pego porque acabaría dolirida, pero unos treinta minutos es genial. El chico tiene que aguantar y los preliminares deben ser fundamentales. Sin ellos no veo el sexo como una experiencia completa. Muchas veces, cuando ya ha terminado el coito, también me gusta terminar con estimulación del clítoris para llegar al orgasmo, pero en general diría que que una media hora es perfecta, aunque cada persona es un mundo”, explica Begoña.

Lo más importante es no volverse loco y disfrutar. No te agobies, tómate las cosas con tranquilidad y sobre todo no seas egoísta con tu pareja

“Entre una hora/hora y media. Más lo veo aparatoso. Llega un momento que no lubricas como al comienzo del acto y a no ser que tengas esa cualidad, aquello no fluye. Y menos… todo lleva su tiempo (siempre que se pueda) para poder disfrutarlo como se merece”, explica María. “Una relación sexual perfecta no tiene una duración única, depende del momento. Un calentón es sinónimo de algo rápido (no por ello peor); y un momento más pausado, con toda la mañana por delante, por ejemplo, la cosa puede demorarse mucho y disfrutarse también un montón. Lo importante es que las dos personas estén en la misma onda, así el tiempo estará bien en para cada momento”, añade Pilar.

“No hay nada peor que hacer el amor con un cronómetro al lado, sobre todo si pensamos que lo ideal es ser plusmarquistas y batir el récord mundial cada vez que nos metemos entre las sábanas. Lo ideal sería no pasarse ni quedarse corto, y dejar que sea tu excitación la que te guíe: tan bien está el típico polvo rápido y salvaje en 10 minutos como el lento en el que te recreas en cada una de las sensaciones a lo largo de media hora. Eso sí, también es un buen consejo respetar las reglas de la narrativa clásica, y que aquello tenga arranque, nudo y desenlace… No únicamente arranque y final”, confiesa Martina.

Sin pasarse

“Siempre, siempre, siempre, hasta que el cuerpo quiera (o aguante) y, sobre todo, hasta que las personas que participan de la ‘fiesta’ se queden satisfechas. He deseado tanto como para solo pensar en pasar el verano ‘atada’ a su cama y, en otras ocasiones, me he visto en relaciones de las que ‘sin más”, comenta Rosa. “Para mi está en los 30-35 minutos. Tiempo suficiente como para que todo el mundo quede más que contento, pero no tanto como para que la intensidad decaiga. Si dura más es inevitable que los dos bajemos el nivel y el esfuerzo y que se convierta en algo puramente mecánico, lo que le quita toda la gracia. Si hay ganas de más, siempre se puede repetir”, añade Alicia.

“Considero que el tiempo depende de la satisfacción que estés experimentando en ese momento. Si estoy disfrutando mucho no me importa que hayan sido 10 minutos porque habrán sido divertidos. Pero si hablamos del mismo tiempo en los que apenas sientes un cosquilleo… pues prefiero dedicarlos a otra cosa. Creo que lo ideal sería entre 15 minutos y media hora. Pasar de eso cuando encima estás en modo activo en plena relación sexual ya es decir, aunque si lo estás disfrutando todo parecerá poco”, dice Miranda.

“A mí me gusta que dure mucho, cuanto más mejor. Necesito un hombre que además de que se entretenga con los preliminales (son esenciales) no eyacule en diez minutos. Creo que entre una hora y dos con todo incluido sería perfecto, pero pocos lo consiguen. No es que no disfrute si es menos, pero por preferir…”, afirma Lourdes.

Lo más importante es no volverse loco y disfrutar. No te agobies, tómate las cosas con tranquilidad y sobre todo no seas egoísta. Si has terminado antes de tiempo y tu pareja no, puedes utilizar otras partes de tu cuerpo para que consiga llegar al orgasmo. No se te olvide que la penetración no lo es todo y que a veces conseguirás mucho más si sabes usar tus manos o tu boca.

