Tras el anuncio realizado anoche en cadena nacional por el Presidente Sebastián Piñera, este martes el Gobierno ingresó con discusión inmediata a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el nuevo bono a la clase medida con cargo fiscal, junto con un préstamos solidario y un bono a transportistas de pasajeros.

Esto, con el fin de ir en ayuda de las familias producto del golpe económico relacionado con el aumento de las medidas restrictivas para contener el avance de los contagios por covid-19 en el país.

En principio, la iniciativa comenzaría su tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara, pero se estaría evaluando que pase primero por la comisión de Desarrollo Social.

Sobre el impacto fiscal que tendrá este nuevo bono clase media y el préstamo solidario, según el informe financiero del proyecto confeccionado la Dirección de Presupuestos (Dipres), este se estima en US$1.893 millones, considerando un universo de beneficiarios de 1,9 millones y 2,3 millones de personas, respectivamente.

La Dipres detalló que solo el bono tendrá un costo fiscal de US$1.484 millones, mientras que para el préstamo se movilizarán US$1.639 millones. Eso sí, la entidad precisó que la cifra por el préstamo no tendrá en su totalidad un efecto en las arcas fiscales, ya que son recursos que tendrán que devolverse. “Lo que se imputa a gasto corresponde a la condonación, la que se estima en un 25% de dicho monto”, apuntó.

Así, el bono clase media y los préstamos solidarios que sean condonados, “constituirán una fuente de mayor gasto fiscal. Por su parte, el préstamo solidario, en el componente que sea restituido al fisco, es una operación bajo la línea, y no irroga un mayor gasto fiscal. Las eventuales menores recuperaciones de préstamos, así como las condonaciones, tendrán un efecto negativo en el patrimonio del fisco que en este informe se presentan como mayor gasto”, señaló la Dipres.

A eso se agrega el gasto de US$107 millones en que incurrirá el fisco para solventar las ayudas a los trabajadores del transporte.

Beneficios

De acuerdo con el texto, tendrán acceso a los beneficios de esta ley las personas naturales entre 18 y 65 años, que cuenten con ingresos superiores al ingreso mínimo mensual. Sumado a ello, se requiere que hayan experimentado una disminución de al menos un 20% en su ingreso mensual, calculado como la variación porcentual entre los ingresos promedio del período diciembre 2020 -enero 2021 y el período diciembre 2019 -enero 2020.

En el caso del bono clase media, tendrá una base de $500 mil y podrá llegar a $750 mil, según el tamaño de las familias, pudiendo acceder al beneficio personas que ganan hasta $2 millones. Los beneficiarios cuyo ingreso promedio del período diciembre 2020-enero 2021 sea mayor al ingreso mínimo a marzo de 2021 y menor o igual a $408.125, no requerirán caída de ingresos.

En tanto, el préstamo solidario es sin intereses, con un año de gracia, pagadero en cuatro cuotas anuales y contingente al ingreso. Esto significa que el monto total a pagar de cada cuota no podrá exceder al 5% de los ingresos anuales el trabajador, quedando liberado del pago en caso de que no obtenga ingresos en el año correspondiente. Si el beneficiario no logra pagar el préstamo en la fecha determinada, este se condonará.

Asimismo, el préstamo tendrá un tope de $650 mil y podrá ser solicitado por un máximo de dos veces. Excepcionalmente, quienes no sean beneficiarios del bono clase media tendrán derecho a realizar una solicitud adiciona.

Adicionalmente, se incluye la entrega de un bono de apoyo y un préstamo solidario de para microempresarios y conductores de transporte remunerado de pasajeros.

“Tanto las transferencias requeridas para otorgar tanto el bono clase media, el préstamos solidario y el apoyo a los trabajadores del transporte, serán financiados con la venta de activos disponible en el Tesoro Público. Ambos componentes del presente proyecto de ley serán imputados a la partida 50 del Tesoro Público”, cerró el informe financiero.

/psg