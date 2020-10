Si antes de acostarte con tu ex le hubieras preguntado a tus amigos si era buena o mala idea, probablemente te hubieran maniatado para evitar que lo hicieras. No, nadie te dirá que adelante, que seguro que sale bien. Sin embargo una serie de estudios parecen demostrar que tener sexo con tu ex no es un error tan fatal como pensábamos. Ahora bien, tampoco hay que tomarlo como carta blanca y tirarse, nunca mejor dicho, ciegamente a sus brazos.

El riesgo de generar expectativas acerca de la relación y sufrir porque éstas no se cumplan, volcar afectos y que no sean correspondidos o que la otra parte tenga sexo con un tercero (y no te lo esperaras), son algunos de los motivos popularmente aceptados por los que, en general, esto de tener sexo con un ex sea visto como una bomba que tarde o temprano te explotará en la cara.

Sin embargo en los últimos años han aparecido estudios que parecen indicar que ni es tan terrible ni es tan poco frecuente como pudiera parecer: sí, no es lo ideal, pero lo hacemos muchos… y sobrevivimos.

Que tire la primera piedra…

La idea de sexo con un ex ha logrado lo que pocos, poquísimos, temas han conseguido en la historia de la humanidad: producir un acuerdo generalizado. Ser incapaz de no bailar o ponerte de buen humor con las canciones de -la gran- Rafaela Carrá, amar la maravillosa versatilidad de las patatas, los jeans y el denim (en todas sus versiones, menos la que llevaron Britney y Justin en aquella ocasión), o lo que te salva la vida tener un little black dress en el armario son algunos de los elegidos en el olimpo del consenso global.

Sí, a la inmensa mayoría de los habitantes humanos del planeta tierra le parece un error de proporciones mastodónticas… Al menos a nivel teórico, porque la realidad es que es una práctica de lo más común.

Un estudio realizado en 2012 indicaba, concretamente, que uno de cada cuatro lo tienen, o incluso un porcentaje más alto si hablamos de jóvenes.

/gap