Luego de que ayer se confirmara la salida de Cristián Barra del cargo, el gobierno confirmó hoy que en su lugar asumirá Pablo Urquízar como nuevo delegado presidencial de la macrozona sur.

El abogado se desempeñabó como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa hasta diciembre de 2020 y ocupó el mismo rol en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob). Con anterioridad, igualmente, trabajó como asesor de distintos senadores y diputados de Chile Vamos.

Las principales áreas de acción que dependerán del delegado son la coordinación policial, la persecución penal, el programa de apoyo a víctimas y la gestión de gobierno en la zona, con el objeto de coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública.

En paralelo, la exministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva, asumirá como asesora presidencial en la macrozona. Desde La Moneda explicaron que la exsecretaria de Estado se ocupará de los temas jurídicos. Su labor, sostuvieron, “estará enfocada en la asesoría al Presidente de la República en temas jurídicos asociados a la planificación, medidas y acciones necesarias para asegurar un trabajo coordinado y eficiente entre los diversos organismos competentes, a fin de enfrentar los hechos de violencia que afectan actualmente a la macrozona sur y sus habitantes”.

“En particular, reforzará la estrategia para abordar los procesos judiciales en que el Estado sea parte”, agrega un comunicado publicado hoy.

Salida de Cristián Barra

La llegada de Urquízar se da después de que el Ministerio del Interior informara que Barra dejaría el cargo. Esto, tras una entrevista en El Mercurio, en la que el ahora exdelegado criticó el rol de las Fuerzas Armadas en La Araucanía y manifestará que “siempre son reticentes”.

“Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”, dijo.

Esta mañana, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue consultado por el tema y aseguró que las declaraciones del exdelegado “no fueron visadas, ni conversadas previamente con el ministro del Interior. Es una de las razones por la cual deja de ser el encargado, presenta su renuncia, porque da cuenta que eso genera un conflicto que no era lo que se estaba buscando originalmente en la entrevista”.

“Había una serie de frases y otros comentarios que no parecen atendibles, que no representan lo que el Gobierno opina al respecto, y por lo mismo es que él puso su cargo a disposición y ya no forma parte de esa unidad coordinadora en materia de la macrozona sur”, agregó la autoridad.

