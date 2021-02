Con el inicio de marzo muchas personas finalizan sus vacaciones y retoman sus trabajos y estudios. A un año de declarada la pandemia por Covid-19 en Chile, el retorno a las actividades presenciales continúa siendo gradual y bajo una serie de medidas sanitarias decretadas por las autoridades.

Te contamos todos los detalles que necesitas para afrontar este Súper Lunes, a pesar de la pandemia.

Calendario de vacunación para esta semana

La semana entrante será el turno de vacunación contra el Covid-19 para las personas adultas mayores entre 64 y 60 años, junto a profesionales de la educación entre 39 y 23 años— distribuidos de lunes a viernes—, en todos los centros públicos y privados habilitados.

Además, desde el miércoles de la próxima semana, se inoculará con la segunda dosis a las personas que fueron vacunadas al inicio del plan de vacunación masiva.

Para conocer en detalle el calendario y buscar los vacunatorios más cercanos puedes hacer clic aquí.

Los detalles del retorno a clases

Gradual, voluntario y flexible. Así deberá ser el retorno a clases presenciales de los y las estudiantes escolares según acordaron el Presidente Sebastián Piñera, las autoridades sanitarias, Colegio Médico, Colegio de Profesores y la Defensoría de la niñez.

La decisión de enviar a los niños, niñas y adolescentes al colegio, entonces, quedará a criterio de los padres, apoderados y tutores. “Los colegios tienen que estar abiertos y disponibles. Es posible que en algunos colegios el 1 de marzo, no lleguen alumnos, lo que no puede ocurrir es que lleguen alumnos y los colegios no estén preparados para recibirlos”, expresó el Mandatario.

Según información recopilada, son 21 las comunas de la Región Metropolitana que retomarán las clases en la fecha que fijó el Mineduc. Otras 17 lo harán la misma semana, entre el martes y el jueves, mientras que en tres comunas, como Puente Alto, Pirque y Estación Central, se decidió partir el año escolar el lunes 8 de marzo.

En tanto, según una encuesta de la Universidad San Sebastián, un 70% de los padres y apoderados apoya el retorno a clases presenciales, frente a la apertura de un 40% de establecimientos educacionales— 3.3000 del total país— para las clases presenciales en modalidad híbrida.

Para prevenir los contagios en las aulas, se implementarán cuadrillas sanitarias en los colegios para educar a toda la comunidad escolar y, así, fortalecer las medidas de autocuidado.

Sumado a esto, destacó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, han establecido un plan de vigilancia epidemiológica dentro de los establecimientos para detectar casos, hacerles un seguimiento oportuno y aislarlos. “Y en caso de encontrar un brote, hacerles el seguimiento”, detalló.

Así funcionará el transporte

A fin de evitar aglomeraciones, desde el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones señalaron que se tendrá a los distintos medio de transporte público con su máxima capacidad. Aún cuando, desde la cartera esperan que la ocupación y afluencia de pasajeros sea mucho menor a los tiempos previos a la pandemia.

Además del despliegue de 118 fiscalizadores que se encargarán de velar por el respeto de las pistas Solo Bus, asegurando un tránsito expedito.

Cambios al permiso único colectivo

Los salvoconductos también tendrán modificaciones, pues las empresas ya no podrán solicitar permiso único colectivo para viajes interregionales para sus trabajadores, anunció la semana pasada la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Además, desde ahora se requerirá el ingreso de información más detallada sobre los trabajadores para acreditar qué función esencial realizan, siendo fiscalizados por la Subsecretaría de prevención del delito junto a la Dirección del Trabajo.

Además, ayer el ministro (s) de Trabajo, Fernando Arab, reiteró su llamado para que los empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos para horarios diferidos de ingreso y salida al trabajo.

“Sabemos que hoy son muchas las empresas que lo han hecho, pero queremos que esto sea mucho mayor”, indicó, además de instar a utilizar el teletrabajo, el cual en tiempo de Covid-19 “nos permite mitigar los riesgos de contagios al evitar los traslados o asistir a las empresas y estar en contacto con más personas”.

Novedades del plan Paso a Paso

Con las modificaciones a las medidas preventivas de contagio por Covid-19 en el plan Paso a Paso, ahora, las comunas que se encuentren en alguna fase distinta a cuarentena tendrán mayor permiso para realizar actividades.

Los gimnasios, por ejemplo, podrán funcionar incluso en comunas en fase 2, siempre manteniendo el aforo máximo, distanciamiento físico y constante desinfección. Esto incluye las distintas actividades deportivas realizadas en espacios cerrados. Esto, luego de que no se reportaran casos de contagios luego de la apertura de centros deportivos en comunas en fase 3.

Todos los detalles y actividades permitidas en las distintas fases pueden ser consultadas en la página web del plan Paso a Paso.

