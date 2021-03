La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, cuestionó a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por sus duros comentarios en contra del Gobierno por su manejo de la pandemia del coronavirus.

Durante el inicio del proceso de vacunación para las personas con síndrome de Down, la también médica manifestó su “dolor” con la forma en la que la líder gremial se refirió a las autoridades, a las que calificó de “infelices”.

“Siempre he reconocido, más allá de las diferencias políticas que uno puede tener y las diferencias de opiniones que uno pueda tener con la presidenta del Colegio Médico, que siempre ha habido buenas intenciones detrás y que trabaja por el gremio”, expresó Rubilar en declaraciones consignadas por radio Cooperativa.

La secretaria de Estado también expresó que “fui de las primeras en reconocer el coraje y el valor de la presidenta del Colegio Médico al luchar por poder volver a clases y así demostrar que su principal preocupación eran los niños y niñas de Chile. Y por eso me parece tan relevante plantear que hay que recuperar el rumbo de la presidencia del Colegio Médico”.

La carta a Siches

Las declaraciones de Karla Rubilar aparecieron en paralelo con la publicación de una carta que dirigió directamente a Izkia Siches, en donde profundizó en sus críticas hacia la dirigenta.

“Izkia, me resulta inentendible e inaceptable que ahora diga que se saca fotos con ‘todos los infelices’ cuando se refiere al Gobierno. Permítame decirle que sus declaraciones me sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”, señaló la ex intendenta metropolitana.

Rubilar afirmó que la entrevista de Siches al podcast La Cosa Nostra “no era personal”. “Usted tenía de fondo el logo del Colegio Médico de Chile, del que miles de profesionales sin distinción política somos parte. En nuestro gremio, debemos caber y sentirnos representados todos quienes escogimos esta profesión y no solo los que votaron por usted”, añadió.

La ministra pidió a la médica “reconocer su error” y “enmendar el rumbo”, advirtiendo que “de no ser así, no solo sería para mí una gran decepción personal, sino que con mucha tristeza -por los años que llevo colegiada- me vería en la necesidad ética de presentarle mi renuncia al Colegio Médico de Chile”.

“Esto no es por una molestia personal, sino porque sus dichos agreden injustamente a colegas como la Dra. Paula Daza y el Dr. Alberto Dougnac, los médicos Directores de Servicio y Seremis, al dos veces Presidente de la Orden, Dr. Enrique Paris, y a todos quienes a lo largo de Chile, día a día -con aciertos y errores- dan su máximo esfuerzo por el bienestar de nuestros compatriotas”, agregó.

Rubilar apeló al “buen criterio y sabiduría” a Siches para que vuelva a imperar “el espíritu de colaboración, acorde con la importancia del Colegio Médico de Chile y al momento tan delicado por el que atraviesa la salud pública”.

