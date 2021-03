El certificado de matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle contradice la afirmación de la duquesa de Sussex de que se casaron en secreto en su patio trasero días antes de su espectacular boda en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, según una copia certificada del acta de matrimonio que difundió el diario The Sun este lunes en el Reino Unido.

Durante su explosiva entrevista televisiva con Oprah Winfrey, Markle dijo que ella y Harry se habían casado tres días antes de su ceremonia pública el 19 de mayo de 2018, el día que Harry y Meghan se convirtieron en duque y duquesa de Sussex ante el mundo.

Pero el documento que el tabloide británico obtuvo de la Oficina del Registro General confirma que las nupcias registradas tuvieron lugar esa fecha y no tres días antes.

El medio de comunicación también informó que el funcionario que elaboró la licencia para la boda de la pareja desmintió a Markle. “Lo siento, pero Meghan está obviamente confundida y claramente mal informada. No se casaron tres días antes frente al arzobispo de Canterbury“, dijo Stephen Borton, que ayudó a redactar el documento que les permitió casarse en la ceremonia en Windsor.

“Lo que sospecho que hicieron fue intercambiar algunos votos simbólicos que quizás ellos mismos habían escrito, y que está de moda, y dijeron eso frente al Arzobispo, o, más probablemente, fue un simple ensayo”, agregó Borton en declaraciones a The Sun.

Durante su encuentro televisivo con Oprah, Markle dijo: “Tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe. Los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son solo nosotros dos en nuestro patio trasero con el arzobispo de Canterbury”.

Markle dijo que ella y su marido llamaron al arzobispo Justin Welby, y le pidieron que los casara en privado en Nottingham Cottage, su hogar en los terrenos del Palacio de Kensington. “Solo nosotros tres”, intervino el príncipe Harry.

“No podrían haberse casado en los terrenos de Nottingham Cottage, ya que no es un lugar autorizado y no había suficientes testigos presentes. No puedes casarte con solo tres personas. No es una ceremonia válida“, le dijo a The Sun.

“Cualquier certificado que ella pueda tener de sus votos en la pared no es un certificado oficial de matrimonio”, continuó. “La boda en sí tuvo lugar en la Capilla de San Jorge en las condiciones estipuladas por la Ley de Matrimonios Reales de 1772, que ha sido modificada recientemente. Para que se casaran, se redactó una licencia especial y se registró la redacción de Su Majestad la Reina que autorizaba la boda y el lugar oficial”.

Los testigos están registrados como el príncipe Carlos y la madre de Meghan, Doria Ragland, según el documento que publicó The Sun. El periódico indicó que pagó cerca de USD 58 por el certificado de la pareja real, que enumera a Harry como “soltero”, su ocupación como “Príncipe del Reino Unido” y Markle como “divorciada” y “actriz”.

En el documento también aparece el nombre de Thomas Markle, el padre de Meghan, quien figura como director de fotografía. Hay que recordar que Markle, horas antes del enlace de su hija en 2018, protagonizó un papelón mundial al vender imágenes suyas a los paparazzi, lo que le valió el retiro de su invitación a la boda. Desde ese momento habla mal de su hija y de su papel en la familia real cada vez que se para en frente de una cámara.

El arzobispo dijo que no comentará a la prensa sobre asuntos personales o pastorales.

