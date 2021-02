Una cazadora sudafricana publicó en su cuenta de Facebook imágenes en las que aparece posando con el corazón de una jirafa que acababa de matar, describiendo su trofeo como un “gran regalo” por San Valentín.

“¿Alguna vez se han preguntado cuán grande es el corazón de una jirafa?”, cuestionó Merelize Van Der Merwe el 14 de febrero junto a las fotografías. La publicación ha provocado indignación y muchas críticas contra Merelize, por lo que incluso se han abierto campañas para que la red social elimine la cuenta de la mujer, a quien califican como un “monstruo”.

This is Merelize Van Der Merwe (32).

She posted these pictures on her facebook account.

There is another picture in which she laughs and holds the cut-out heart of the giraffe into the camera.

I didn`t want to post this here…

There are so disgusting people in this world… pic.twitter.com/5u8k9da9F5

— Marko Silberhand (@MarkoSilberhand) February 22, 2021