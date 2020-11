Sin embargo, al momento de hablar del apoyo de su familia, y sobre todo de su hijo menor que no pudo disfrutar de los mejores años en la carrera del ex Audax Italiano, incluso, llegó a llorar.

“Me emociona que mi hijo me vea haciendo lo mío. Han sido una parte importante en mi carrera, y me ayudaron cuando pensé en no jugar. No cualquiera vuelve a Primera después de cinco años. Estoy muy agradecido”, agregó.

Los goles del “Hombre venido del Planeta Gol” se resumen de la siguiente forma: En Audax Italiano convirtió 40 goles, en Colo Colo festejó en 55 oportunidades y en La Serena lleva cinco gritos en la actual temporada.

Aquí, la entrevista completa: