El fragmento de una máscara de oro de unos 3.000 años de antigüedad perteneciente a la cultura de Sanxingdui, una misteriosa civilización que se desarrolló en China durante la Edad de Bronce, ha sido hallado junto a otras 500 reliquias en un yacimiento arqueológico de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan al suroeste de China, informan medios locales.

Los objetos fueron encontrados durante las excavaciones realizadas en seis nuevos pozos de sacrificio que fueron encontrados entre octubre de 2019 y agosto de 2020. Entre las reliquias encontradas destacan piezas de oro (máscaras y láminas), figurillas de árboles sagrados de bronce, así como objetos de marfil y de jade. También se encontraron residuos de seda y productos textiles, arroz carbonizado y semillas de árboles.

Este fragmento de la máscara de oro sorprendió a los arqueólogos por su gran tamaño, en comparación con los hallazgos arqueológicos anteriores, pues mide unos 23 cm. de ancho, 28 cm. de alto y pesa alrededor de 280 gramos, precisa Global Times.

Compuesta en un 84 % de oro, se cree que la máscara completa podría llegar a pesar alrededor de medio kilo, según los expertos. Debido a las marcas de quemaduras encontradas en las reliquias, los científicos creen que podrían tratarse de ofrendas de sacrificio, que eran quemadas antes del entierro.

Los nuevos pozos se encuentran junto a otros dos, encontrados en 1986 y que forman juntos un área en la que cultura Sanxingdui ofreció sacrificios al cielo, la tierra y a sus antepasados. En este lugar también se rezaba por la prosperidad y la paz, según Tang Fei, director de el equipo de excavación de Sanxingdui y jefe del Instituto Provincial de Investigación de Arqueología y Reliquias Culturales de Sichuan.

Archaeologists are still working on six newly found sacrificial pits in the Sanxingdui Ruins. Let’s have a look at what was excavated on Sunday. #SanxingduiDiscovery pic.twitter.com/pl9aKJW6Wr

— CGTN (@CGTNOfficial) March 22, 2021