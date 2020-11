El mundo sigue llorando la partida de Diego Armando Maradona, quien el miércoles 25 de noviembre nos dejó a los 60 años tras sufrir un paro cardiorespiratorio en su hogar en Buenos Aires, Argentina.

La triste noticia impactó a nivel mundial, donde nadie ha quedado ajeno a un hecho que sin duda enluta al fútbol. Desde los medios de comunicación hasta las figuras del deporte rey lamentan la partida de la leyenda albiceleste, recordando sus más grandes proezas y momentos que quedaron en la historia del balompié mundial.

Uno que compartió cancha con el 10, dejándole un cariñito importante, fue Leonel Herrera, quien enfrentó a Maradona en el recordado amistoso entre Colo Colo y Argentinos Juniors del 11 de marzo de 1980 jugado en el Estadio Nacional.

El resultado del encuentro fue un triunfo de 3-2 para los albos, donde todos los focos se fueron con Maradona, quien a sus 19 años ya contaba con fama a nivel mundial. El Pelusa lamentablemente se iría lesionado del encuentro, todo tras una fuerte entrada de Herrera.

«No fue para tanto. Además, fue una broma de mal gusto. Había varios jugadores a los que les tiramos fierrazos, no solamente Diego. Pero no lo pudimos agarrar. Cuando lo lesioné faltaban cuatro o cinco minutos y fue por la orilla, arco sur, lado derecho, le dejé el pie un poco más arriba y lamentablemente lo lesioné», afirmó Herrera en conversación con RedGol.

En esa misma línea sostuvo que “ya quedaba muy poco y no me arrepiento tampoco, porque son cosas del fútbol. Ni siquiera me mostraron tarjeta amarilla. Entonces tampoco se vislumbró como un tremendo foul, descalificador, como para que me sancionaran».

Carlos Caszely junto a Diego Armando Maradona. | Foto: Archivo

Según el ex defensor de Colo Colo, la razón de que hayan llevado a Maradona a la Posta Central por su lesión fue por su rótulo del crack: «Fue por lo que significaba, por lo que era la figura. Pero fue demasiado llevarlo a la Posta Central, porque a la larga no pasó mucho tiempo, se recuperó rápidamente y estuvo jugando de nuevo. No era una lesión muy preocupante».

A la hora de recordar lo que fue ese encuentro Chuflinga declaró que “el estadio estaba lleno, impresionante. Dentro de la cancha no se podía caminar cuando abrieron las puertas, porque se metió toda la gente a abrazarlo, a saludarlo, a sacarse fotos con él. Inclusive fue tanta la cosa que nosotros también teníamos interés de sacar una foto y no se pudo por la multitud que había dentro de la cancha. Y eso era normal por los pergaminos que él traía, lo que podía ser».

Sobre lo que fue enfrentar a Maradona, el ex jugador señaló que «tuve la gran oportunidad de enfrentarlo y jugar contra él, era un jugador que tenía todas las condiciones y en esa época, cuando venía recién apareciendo en el fútbol, ya se notaba que iba a ser un crack de nivel mundial. Le hicimos una marcación mixta por sus antecedentes. Había que marcarlo de forma escalonada, una marcación individual y otro (defensa) un poquito más atrás por si acaso”.

«Pero con la habilidad y la velocidad que tenía, se sacaba a uno o dos jugadores de encima sin ningún problema. Yo decía que él tenía una mano en el pie, cómo lo movía para cualquier lado, era lo más difícil para poder marcarlo», agregó.

Para finalizar mostró una visión muy crítica sobre la muerte del astro argentino. «Es lamentable su fallecimiento, pero él también se lo buscó. No tenemos que descartar lo espectacular que era como futbolista, pero como persona creo que dejó mucho que desear también», concluyó.