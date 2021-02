Un documento interno de la Organización Mundial de la Salud consignó los escasos esfuerzos de China por investigar el origen de la pandemia de coronavirus y la poca colaboración ofrecida a los expertos que viajaron en julio de 2020 a Wuhan.

Un equipo de investigadores encabezado por Ben Embarek realizó una visita preliminar, con miras a la misión que estuvo en enero en dicha ciudad, donde se detectaron los primeros contagios de la enfermedad que ha puesto de rodillas al mundo.

La primera visita, que duró casi un mes, consistió en 10 días de trabajo, ya que dos semanas fueron dedicadas a la cuarentena. Se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud, de Agricultura y las autoridades estatales, así como otras agencias, entre las que destaca el Instituto de Virología de Wuhan.

Los resultados fueron escasos.

“Tras las extensas discusiones con los homólogos chinos y su presentación, parece que se ha hecho poco en términos de investigaciones epidemiológicas en los alrededores de Wuhan desde enero de 2020. Los datos presentados oralmente daban algunos detalles más de lo que se presentó en las reuniones del comité de emergencia en enero de 2020″, indicó el reporte del viaje, elaborado en agosto, un documento interno de la OMS al que tuvo acceso The Guardian.

“No se hicieron presentaciones en PowerPoint ni se compartió ningún documento”, añadió el informe, de dos páginas, sobre la poca colaboración china.

Voceros de la OMS se negaron a comentar sobre documentos internos, pero destacaron a The Guardian la importancia de los estudios sobre los orígenes de una enfermedad, un trabajo que, explicaron, debe ir en paralelo a los esfuerzos por combatir el virus.

Continúan las interrogantes

La revelación se suma a las dudas sobre la cooperación de China surgidas en el viaje de la OMS de enero. Dominic Dwyer, un experto australiano en enfermedades infecciosas que formó parte del equipo de investigación, dijo recientemente que la OMS había solicitado datos brutos de los pacientes a sus homólogos chinos durante su misión de enero de 2021, pero que sólo se le dio un resumen, en contra de las prácticas habituales de estudio.

La misión de enero está próxima a emitir una serie de recomendaciones tras su investigación. Según adelantó CNN, instarán a realizar un rastreo “más profundo” de los contactos del primer paciente conocido en Wuhan y solicitarán más detalles sobre sus contactos estrechos.

Los expertos dicen que ese paciente no ha sido identificado públicamente, pero es, según los investigadores de la OMS, un oficinista de unos cuarenta años que no había realizado viajes al exterior, no tenía antecedentes de contactos con infectados, y vivía con su esposa e hijo. Este paciente se reunió con el equipo de la OMS y, al final del encuentro, indicó que sus padres habían visitado “un mercado local de productos frescos en Wuhan”, no el mercado de mariscos de Huanan, señalado como foco del brote.

Por otro lado, científicos independientes indicaron a CNN que los expertos chinos deberían haber realizado muchos meses antes una investigación más profunda de los orígenes del virus. De hecho, encontraron “sorprendente” e “inverosímil” que los expertos chinos no hubieran hecho ese trabajo, recalca el medio.

Y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de EEUU, Joe Biden, señaló este domingo que China no ha suministrado “suficientes datos clave” sobre el origen y posterior propagación del coronavirus, que ha sido contraído por más de 111 millones de personas en el mundo. “Están a punto de publicar un informe sobre los orígenes de la pandemia en Wuhan, China, sobre el que tenemos preguntas, porque no creemos que China haya puesto a disposición suficientes datos de los orígenes , de cómo comenzó a propagarse esta pandemia, tanto en China y luego en todo el mundo”, declaró el funcionario en el programa “Face the Nation”, de la cadena CBS News.

El pasado 9 de febrero, la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigó el coronavirus en Wuhan descartó la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio.

/psg