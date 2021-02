El escándalo no se detiene. Hace casi un año que los Duques de Sussex dejaron el Reino Unido, pero su salida suma otros capítulos. Esta vez por una próxima aparición televisiva.

La entrevista de 90 minutos que el príncipe Harry y Meghan Markle grabaron con Oprah Winfrey -y que se podrá ver el 7 de marzo- no cayó nada bien en el Palacio de Buckingham y habría actuado como el factor determinante para la comunicación oficial que se conoció justo antes del fin de semana pasado: los duques de Sussex renunciaron por completo a sus deberes como miembros de la Familia Real británica. De esta manera, se habría tomado una decisión extrema re-editar todo el contenido para no causar mayores disgustos en la corona británica.

Trascendió que la pareja habló sobre sus roles dentro de la familia real, que ahora se han modificado “significativamente”.

De acuerdo a diversos analistas ingleses, el núcleo del Palacio habría tomado la decisión de iniciar un corte decisivo con la pareja. Como consecuencia de la decisión comunicada hoy Harry y Meghan perdieron los patrocinios que lograron conservar tras el Megxit. Además, la reina Isabel II les ordenó que renuncien a todos los vínculos que todavía mantienen con organizaciones gracias a la familia real.

Una fuente cercana a la cadena televisiva CBS le dijo al Mirror: “Cuando el duque y la duquesa hablaron a cámara, nunca se pensaron que les quitarían sus patrocinios. No lo vieron venir y hablaron porque todavía tenían papeles que desempeñar”.

De esta manera, se volverían a sentar con la Winfrey para discutir los “nuevos cambios” de vida. Tras conocer que los Sussex contarán toda su vida ante las cámaras de televisión, la familia real emitió un comunicado distanciándose del matrimonio: “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes”.

Ni los Sussex ni el equipo de televisión midieron las drásticas consecuencias de la entrevista que tuvo lugar el martes pasado, día en que el abuelo de Harry, el príncipe Felipe, fue ingresado en el hospital “como medida de precaución” después de sentirse mal.

Se supo que Oprhay Winfrey pasó dos días con los Sussex filmando su entrevista. Una guerra de ofertas internacional por los derechos de la entrevista de Oprah con Harry y Meghan está en marcha antes de la transmisión. El programa de CBS está previsto para transmitirse a las 8:00 PM hora de la costa este de los EEUU, que será la 1:00 AM del día siguiente en la isla del Reino Unido.

Se dice que la pareja accedió a la entrevista porque “querían tener la última palabra sobre Megxit”. Una fuente real dijo que cuando se emitiera el programa sería “hora de esconderse detrás del sofá del palacio”.

La única entrevista que dio la pareja real fue en octubre de 2019 con Tom Bradby de ITV News, durante la cual Harry abordó su tensa relación con su hermano mayor, William. “Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará allí para mí”, dijo el nieto de Isabel II en ese momento. “No nos vemos tanto porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho”.

/psg