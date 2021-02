Luego de que ayer el Presidente Sebastián Piñera anunciara un acuerdo nacional para combatir los actos terroristas en La Araucanía, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó los alcances de la convocatoria, señalando que “esto no da para más, tiene que haber un acuerdo sobre cómo enfrentamos la violencia”.

Al respecto, Bellolio comentó que “la manera de enfrentar esto no es solamente desde el Gobierno, no es solamente decir ‘sí vamos a hacer querellas y otros’, por supuesto que lo vamos a hacer, pero también llegó el momento de reflexionar como sociedad, esto ya no da para más e implica que tiene que haber un acuerdo nacional transversal en cómo enfrentamos esa violencia”.

“Otra cosa distinta son las reivindicaciones y la cuestión mapuche que se soluciona a través del diálogo, las políticas públicas y otros, pero la delincuencia, el crimen organizado, el incendio, se enfrenta a través de la fuerza de la ley y para eso necesitamos también un apoyo transversal, no solo las leyes del Congreso, sino que también que no haya ninguna duda, ninguna ambigüedad y ese tipo de crímenes simplemente no puede ser tolerados en nuestro país”, sostuvo.

A su juicio, “es momento que ya no haya más tipo de reivindicación que pretenda justificar eso, porque no lo hay”. Así, el ministro puso como ejemplo: “hay algunas personas que creen que la violencia es el camino legítimo para la política, lo vimos de la presidenta de un partido del Frente Amplio, diciendo ‘como no quieren que lo quememos todo’, después dijo que era una metáfora. Cuando las metáforas las dicen ellos hay que tomarlas cómo metáfora, cuando las dice el Gobierno nos sacan la cresta”.

“Aquí hay personas que le están prestando ropa a quienes cometen violencia y los quieren dejar en la impunidad”, recalcó, aunque indicó que “no he visto a ninguna autoridad ni nadie del mundo político diciendo que esto está bien (la violencia), el problema no es solamente el silencio, sino la acción concreta, condenarlo y luego aprobar las leyes que permitan combatir de mejor forma ese crimen organizado y ese terrorismo”.

Y si bien el vocero se Gobierno apuntó que “hay una izquierda radicalizada que sigue justificando la violencia, lamentamos profundamente eso, porque es una actitud absolutamente antidemocrática, crean un nuevo ambiente en el cual algunos piensan que tienen impunidad, al mismo tiempo confunden a la opinión pública, al decir que esto tiene que ver algo con una reivindicación justa, y eso es inaceptable”, a diferencia de una izquierda democrática que quiere paz.

Consultado por si el actual coordinador de la Macrozona Sur, Cristián Barra, está sobrepasado, Bellolio respondió que “lo que nos sobrepasa en esto el nivel de violencia, es que una y otra vez ocurran este tipo de cuestiones y algunos tratan de esconderlo. De ahí el llamado del Presidente a una unidad nacional entorno a esto, porque no merece La Araucanía seguir con esta violencia”.

Y agregó que la idea de este acuerdo es que “esta es una política que necesita de más que sólo una institución, ojalá que sea transversal con todos los poderes del Estado de cómo enfrentamos juntos ese tipo de crímenes que están ocurriendo en La Araucanía”.

“Es el que haya fuerzas políticas, autoridades que estén todas disponibles no sólo a aprobar las leyes que permitan combatir de forma más eficaz, sino también respaldar el actuar de nuestras policías, de Fiscalía y los tribunales de justicia para perseguir este tipo de crímenes”, aseveró.

Según Bellolio, “llegó el momento de decir basta, esto no es un gallito político entre el Gobierno con sus parlamentarios, versus los otros, no”.

