El ministro de Salud, Enrique Paris, coincidió en que es “posible” un rebrote de la pandemia por coronavirus en marzo en la Región Metropolitana, cuando las personas vuelvan de vacaciones, a la vez que anunció que el Gobierno trabajará en un plan para el Otoño para evitar una situación de este tipo.

Esto tras ser consultado por los dichos del ex titular de la cartera, Jaime Mañalich, quien en El Mercurio advirtió que “me atrevo a decir que cuando la gente vuelva de vacaciones tendremos un rebrote de casos en la Región Metropolitana, y probablemente una disminución importante en aquellos lugares donde la gente fue de vacaciones”.

Al respecto, Paris comentó que “es muy posible que tengamos un rebrote, a pesar de que las cifras de las últimas dos o tres semanas han estado estables e incluso en disminución en un orden menor 2%, 8%, tal y como lo han dicho en los reportes”.

“Coincido con el doctor Mañalich, si nosotros analizamos lo que ocurrió en Europa a la vuelta de las vacaciones hubo rebrotes importantes en varios países de Europa y también en Estados Unidos y fue después de las vacaciones, sin embargo, nosotros estamos valorando rápidamente y en ese época, en el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía”, explicó.

No obstante, el titular de Salud indicó que “el Presidente ha pedido un plan de preparación de vuelta de vacaciones o Plan Otoño, donde se va a trabajar con la secretaría general de Gobierno, con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, incluso con Transporte para tomar todas las medidas que sean necesarias y evitar este probable rebrote, que de todas maneras no lo negamos”.

Y agregó que es “por eso que la Subsecretaría de Redes Asistenciales sigue avanzando en el plan de tener la mayor cantidad de camas posibles en el caso que sea necesario. ¿Es posible?, sí es posible, ¿se puede evitar?, no estamos seguros. Las cifras que ha publicado Israel respecto a la campaña de vacunación nos hace sentir un poco optimistas”.

“Sin embargo, nosotros pensamos que los efectos de la vacunación y ya lo he dicho otras veces, no se van a observar en Chile antes del 15 de abril y ojalá cuando tengamos una gran cantidad de la población vacunada con la segunda dosis y el efecto rebaño que -ya lo hemos dicho muchas veces, no se va a observar sino hasta fines de junio, por lo tanto, hay que mantener el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, respetar el toque de queda, evitar las fiestas. Sí estamos conscientes de que puede haber un rebrote, concluyó.

/psg