“Bienvenidos a TikTok Tailgate, todos. Este es mi primer show en aproximadamente un año y no puedo imaginar una mejor manera de hacerlo que en Tampa, rodeado de héroes de la salud”, dijo Cyrus emocionada antes del Super Bowl.

“Estamos muy agradecidos por ustedes y toda su diligencia. ¡Y por eso, vamos a rockear duro!”.

La exestrella de Disney interpretó la legendaria “Hey Mickey” de Toni Basil, y agregó covers de grandes canciones, como “Jolene” de Dolly Parton , “Head Like a Hole” de Nine Inch Nails , “Rebel Girl” de Bikini Kill, “Heart of Glass” de Blondie, e incluso” White Wedding “, para la que presentó a Billy Idol, el autor original del tema.

Cyrus también interpretó algunos de los éxitos de su último álbum, Plastic Hearts , incluidos los sencillos “Midnight Sky” y “Prisoner”.

En otro momento cumbre del show previo del Super Bowl, Cyrus invitó a Joan Jett para que se uniera a ella para una interpretación de la canción conjunta del dúo “Bad Karma”. Luego interpretaron el éxito de Jett de 1980 “Bad Reputation”.

Usando un jersey, Cyrus se asoció nuevamente con Jett para cantar el éxito de 1988 de The Blackhearts “I Hate Myself for Loving You”.

