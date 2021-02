Una vez más, la cantante Fey hizo gala de su belleza en la web, posando en aplaudidas fotografías en bikini a sus 47 años.

La artista, famosa por sus temas «Azúcar amargo» y «Media Naranja», está en su mejor momento, cautivando con su belleza en Instagram, red social en la que actualmente tiene más de un millón de seguidores.

«All you need is love … 🎨 🎵💙 (Todo lo que necesitas es amor)», escribió este sábado la artista, haciendo alusión a un nuevo Día de San Valentín. Registros en los que luce su escultural figura en bikini.

Revisa estas y otras imágenes recientes de Fey a continuación:

