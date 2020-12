Con los primeros tuvo una relación distante y compleja. Distante porque nacieron en su mayor época de fama y el cantante los veía apenas unos días al año. Compleja porque aunque sus hijos decidieron ser músicos, él los apoyó más nada que poco. Enrique contó que cuando escuchó su primer disco, Julio le aseguró, enojado: “Esto es un desastre. No vas a llegar a ningún lado. No va a vender”. Pero cuando el disco superó el millón de copias le dijo que eso pasaba no por sus méritos propios sino porque era su hijo. Nunca compartieron escenario ni trabajaron juntos, Julio jamás asistió a un concierto de Enrique. Y su hijo tardó un año en invitarlo a conocer a sus nietos, los mellizos Nicholas y Lucy.