La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a su posible candidatura presidencial y a una eventual primaria junto a Joaquín Lavín, para así decidir la opción de la UDI de cara a los comicios de noviembre.

A pesar de la situación, la jefa comunal hizo un llamado a enfocarse en las elecciones del próximo 11 de abril, donde se elegirá a alcaldes, concejales, gobernador regional y constituyentes.

“Hay que esperar lo que pasa en abril, en abril tenemos elecciones bien importantes de alcaldes, concejales, gobernadores, constitucionalistas (…) Estamos todavía demasiado distantes y creo que hay que concentrarse en lo que hoy es importante”, sostuvo.

Eso sí, Evelyn Matthei descartó de plano que bajaran su candidatura a La Moneda “por secretaría”. En ese sentido, dijo que “lo que yo pido que se descarte desde ya es que alguien trate de bajarme por secretaría. Eso no. Soy la única mujer, nadie lo entendería, todas las encuestas (…) en general tienden a coincidir que Joaquín y yo somos los que estamos mejor posicionados en nuestro sector”.

Por lo mismo, aseguró que “lo que yo no acepto es que alguien trate de bajar a uno de los dos por secretaría, de ninguna manera”.

“Yo he sido súper clara de que la posibilidad de que yo vaya a la primaria está ahí. Sin embargo, hoy me dedico absolutamente a la municipalidad (…) Para mí el tema presidencial por ahora no es tema, yo hoy soy totalmente alcaldesa”, cerró.

/psg