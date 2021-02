Bella Thorne sorprendió a los internautas, tras subir un video a su Instagram besando a la estrella porno Abella Danger en una alberca y prometer mandar una “foto especial” a aquellos fans que le enviaran una captura de pantalla, tras pre guardar en una plataforma de música, su nuevo sencillo “Shake it”.

En el audiovisual puede observarse a Abella Danger dándole una fresa en la boca a Bella Thorne y acercándose lentamente hasta que ambas se besan. Posterior al encuentro, las jóvenes se rieron de la situación.

Además, la cantante había compartido anteriormente una publicación en la que se muestra un adelanto de su más reciente lanzamiento, donde también aparece Danger. En el polémico video puede verse a las dos mujeres inmersas en una temática de boda, pero con lencería blanca y un velo de novia.

Tanto Bella como Danger están sobre una cama cubierta con pétalos y las dos están seduciéndose una a la otra mientras suena un fragmento de la nueva canción de la artista de fondo.

Asimismo, Thorne colocó una invitación en sus historias de esta red social, con el fin de que los usuarios guardaran en Spotify su sencillo “shake it” previo a su estreno.

“Envíenme una captura de pantalla de ustedes pre guardando “Shake it” en Spotify y les enviaré un detrás de cámaras de mí con Anabella (…) intentémoslo nuevamente, comenten en mi última publicación “Shake it bella” sin ser interrumpidos y les enviaré un mensaje directo con una foto especial”, dijo Bella Thorne.

La actriz Bella Thorne fue una estrella infantil en Disney Channel, pero durante los últimos años, su carrera dio un vuelco inesperado, pues pasó de ser la amiga de Zendaya en las series de este canal televisivo a monetizar hasta un millón de dólares en 24 horas en la red social OnlyFans.

Esta plataforma es conocida porque los usuarios pueden compartir contenido erótico para los aquellos que decidan pagar por ver el contenido. Pero Bella Thorne en una semana ya había registrado ganancias que alcanzaban los dos millones de pesos, por lo que la actriz tuvo que disculparse con la página, pues los creadores mencionaron que, debido a la apertura de la cuenta, habían tenido pérdidas económicas.

A Bella se le señala por su personalidad directa, irreverente y sin filtros. Algo evidente en sus redes sociales donde ha compartido, por ejemplo, imágenes de su primera depilación de la zona del bikini o una fotografía de ella sentada en el baño.

También se llegó a ver involucrada en una difícil situación cuando un hacker intentó extorsionarla con la filtración de unas fotografías íntimas, por lo que ella decidió subirlas antes que la persona que la amenazaba.

Además, sus declaraciones nunca dejan de sorprender, pues en 2016 reveló que fue bisexual, cuando un cibernauta le preguntó directamente en Twitter: ¿Eres bisexual?, a lo que ella respondió afirmativamente.

“Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos”, escribió la actriz en Twitter y compartió capturas de pantalla de su conversación con el hacker.

No obstante, en 2019 la actriz volvió a estar en el ojo público, ya que asistió a un programa televisivo para hablar sobre su libro Life of a Wannabe Mogul: A Mental Disarray: “En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres, o ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser”.

