El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el padrón electoral oficial para las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales y autoridades comunales a realizarse el 11 de abril del 2021. Sin embargo, no fue el único documento que entregó la institución, porque además dieron a conocer los nombres de los 237 mil inhabilitados del proceso.

En el extenso listado de inhabilitados es posible encontrar al tres veces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO); al ex ministro de Economía, Pablo Longueira (UDI) y al ex militar chileno condenado por violaciones a los derechos humanos, Raúl Iturriaga Neumann.

Además de los antes mencionados hay otros conocidos que tampoco podrán votar, como el ex senador de la UDI condenado por cohecho y fraude al fisco en el Caso Corpesca, Jaime Orpis, -además de su hija, María José Orpis Jouanne- y el ex gerente general de la minera no metálica SQM, Patricio Contesse.

Los datos se dieron a conocer en cumplimiento de la ley N°18.556, que ordena al Servel a publicar 60 días antes de la elección sus padrones electorales definitivos, es decir, “los listados de electores que se encuentran habilitados para sufragar, así como también la nómina de inhabilitados”.

“Debe contener los nombres y apellidos del elector, su número de rol único nacional, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región a la que pertenezcan y el número de mesa receptora de sufragio en que le corresponde votar”, indicaron desde el Servel.

