El presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, informó de las medidas adoptadas para facilitar el proceso de pago del 10% de los fondos previsionales a través de las cuentas RUT.

“El depósito que va a recibir usted de la AFP no va a influir en el cupo disponible de su cuenta RUT”, explicó Sichel. Esto quiero decir que si la cuenta tiene un cupo mensual para recibir un máximo de $2 millones en depósitos, la transferencia desde la AFP no afectará dicho monto, esto implica además que no hay tope para lo que pueda depositar la administradora.

Además el ex ministro detalló que existen cerca de un millón de tarjetas que han sido bloqueadas por intentos de fraude o por errores al ingresar el número secreto. Para activarla, se habilitó un teléfono especial (600 200 7000) para el desbloqueo.

También enfatizó que están estudiando extender los horarios para garantizar que habrá una sucursal en cada ciudad de Chile donde haya un BancoEstado, atendiendo en horario extendido para que “usted vaya por si quiere hacer el giro presencialmente en la tarde y no se aglomere ni hayan filas en esta situación de pandemia”, especificó Sichel.

“Hemos habilitado las Cajas Vecinas y los cajeros automáticos de BancoEstado para que tengan cupos de giro distintos en este tiempo: $200 mil en la Caja Vecina y $400 mil en los cajeros del banco”, agregó.

De esta manera, si una persona va a recibir menos de $200 mil en su cuenta RUT por su retiro en la AFP, “podrá sacarlo de la Caja Vecina sin costo”, anunció.

Además precisó que “no le vamos a descontar nada de este depósito, por lo tanto, lo que le llegue por la AFP va a estar a su disposición aunque tenga deudas pendientes con el banco, eso no se lo vamos a cobrar”.

