El ex ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, criticó duramente a los parlamentarios que impulsan un tercer retiro del 10% de los fondos de pensión, acusando una “fiebre” por parte de diputados y senadores por disponer de recursos públicos, principalmente aquellos ahorros logrados por el cobre.

En entrevista con Emol TV, Aninat -quien también es miembro del Consejo General Corfo- indicó que pese al buen comportamiento que ha tenido el cobre las últimas semanas, aplicar impuestos para capturar las ganancias no es una estrategia adecuada, ya que puede afectar, precisamente, a esta industria.

“Un mensaje de advertencia a algunos amigos de la Cámara de Diputados: no sé que grado de fiebre tienen por decir ’empecemos un royalty nuevo’; ese análisis hay que hacerlo muy cuidadoso y con los pies en la tierra”, dijo Aninat.

Junto con el retiro de los ahorros previsionales, la propuesta ingresada por el diputado FRVS Jaime Mulet también incluye bono de reconocimiento para proteger el monto total de las pensiones, dinero que será con cargo al Estado.

“¿Quién va a pagar eso? ¿Los diputados bajándose sus sueldos? ¿Más impuestos a todo el mundo? Repartir es fácil, pero ser responsable es difícil”, agregó el ex ministro de Hacienda.

Críticas a Ximena Rincón

Junto con denunciar una “fiebre” parlamentaria, Eduardo Aninat también apuntó a la senadora Ximena Rincón (DC), quien indicó que apoyará el tercer retiro del 10% pese a que días antes había asegurado que la medida era “irresponsable”.

El pasado 13 de febrero, en entrevista con Radio Bío Bío, Rincón afirmó que “instalar un tercer retiro, cuando tenemos personas que no tienen nada en sus cuentas, es vender una ilusión de una situación que no es tal (…) hablar de un tercer retiro cuando hay más de cuatro millones de familias que no tienen qué retirar, me parece un espejismo y una irresponsabilidad”.

Sin embargo, el 28 de febrero pasado, la senadora publicó un video en sus redes sociales asegurando que “la petición de cada vecino con el que hablamos es que aprobemos el tercer retiro. Y lo voy a decir fuerte y claro, lo vamos a aprobar”.

Ante esto, Eduardo Aninat aseguró que “la senadora Rincón no puede estar cambiando de opinión todo el tiempo”

“No puede decir un día que (el retiro de fondos) es irresponsable y semanas después diga ‘me sumo, voy a votar a favor’”, agregó el ex ministro de Hacienda. “No sé si está haciendo un bluff para presionar al Gobierno para otras soluciones -eso espero- o va a votar a favor”, concluyó el histórico militante DC.

