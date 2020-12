¿Y quién no? Paul MccCartney se ha pronunciado para comentar que está ansioso por recibir la vacuna en contra del coronavirus. El músico de 78 años celebró el avance médico en la lucha contra la pandemia como “una gran noticia” y admitió que estará muy feliz cuando llegue el momento de vacunarse contra esa enfermedad.

En una conversación con The Sun, el exBeatle comentó esperanzado: “Sé que vamos a superar esto. Es una gran noticia sobre la vacuna. La tendré tan pronto como pueda. Soy un abuelo y no quieres que el abuelo se desmaye. Tienes que mantenerte fuerte, esto es todo lo que puedes hacer, o te hundirás”, bromeó.

Paul, que está casado con su tercera esposa Nancy Shevell, pasó gran parte del encierro del Reino Unido con su hija, la fotógrafa Mary McCartney, de 51 años, y su familia:

“Muchos amigos dijeron: ‘¡Vaya, nunca pasé tanto tiempo con mi esposa!’. Y fue genial para mí porque pasamos tiempo con mi hija Mary y su familia. Eso significaba que tuve a cuatro nietos juntos, lo cual fue realmente genial. Gran familia, muy cariñosa y estamos en el campo, así que si salimos a tomar un poco de aire fresco, no encontramos a nadie. Estaba un poco preocupado por decirle a la gente que me estaba divirtiendo, porque sabía que mucha gente no lo estaba haciendo, pero la mayoría de las personas con las que hablé dijeron: ‘Oh, sí, hay un lado positivo’”, dijo.

