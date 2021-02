Sin duda alguna este 2021 será recordado por los viajes a Marte. Todos los países del mundo quieren conquistar el planeta rojo. La primera nave en entrar en atmósfera marciana de fue Hope, un proyecto liderado por Emiratos Árabes Unidos en colaboración con universidades de EE.UU. Después fue China con su nave espacial Tianwen-1. Y el pasado jueves el robot explorador Perseverance de la NASA llegó a Marte. Este lunes la NASA publicó el primer video de alta calidad de una nave espacial aterrizando el planeta rojo, un avance de tres minutos que muestra el enorme paracaídas naranja y blanco abriéndose y el polvo rojo levantándose cuando los motores de los cohetes bajaron el rover a la superficie. La calidad era tan buena, y las imágenes tan impresionantes, que los miembros del equipo dijeron que se sentían como si estuvieran viajando.

El rover Perseverance aterrizó el jueves pasado cerca de un antiguo delta de un río en el cráter Jezero para buscar signos de vida microscópica antigua. Seis cámaras estándar registraron la entrada, el descenso y el aterrizaje, mirando hacia arriba y hacia abajo desde diferentes ángulos. Todas menos una cámara funcionaron. El único micrófono encendido para el aterrizaje falló, pero la NASA obtuvo algunos fragmentos de sonido después del aterrizaje: el zumbido de los sistemas del rover y las ráfagas de viento. Pero no todos están entusiasmados con llegada de este nuevo rover de la NASA al planeta rojo, incluso ponen en duda que sea real.

¿Perseverance en Marte?

Mientras muchos científicos, como Brian Cox o Neil deGrasse Tyson, expresaron su entusiasmo sobre la llegada del rover Perseverance a Marte, otros han atacado duramente la NASA de manipular sus primeras fotos de la superficie marciana en un intento de ocultar la verdad. Algunos internautas cuestionaron el verdadero objetivo de la misión, mientras que otros afirmaron que el aterrizaje fue un engaño elaborado.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021