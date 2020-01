Las impactantes imágenes del momento en el que el misil lanzado por Irán derribó al avión ucraniano

El video mostraría el momento en el que el misil impacta el avión, lo que causa una explosión ampliamente visible desde el suelo. Pocos segundos después, se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída. Según consignó The New York times, que confirmó la veracidad del video, el avión no explotó en el momento sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó poco después.